Paulo Vieira cita Edir Macedo e Silvio Santos no ’Big Terapia’Reprodução

Publicado 09/02/2023 07:40 | Atualizado 09/02/2023 08:14

Rio - O humorista Paulo Vieira segue arrancando gargalhadas do público com o quadro "Big Terapia", exibido às quartas-feiras no "BBB 23". No episódio desta noite, Paulo citou Silvio Santos, dono do SBT, e Edir Macedo, da RecordTV.

O "Big Terapia" exibiu cenas de Larissa no jogo da discórdia em que ela citou o programa "Masterchef", da Band. Paulo Vieira ironizou a fala da professora de educação física. "Não fala de outra emissora, não. Larissa, cuidado com o que você fala. Aqui é a Globo. Aqui a gente só fala da gente. Para a Globo, o Silvio Santos vende perfume, o Edir Macedo ainda é um obreiro da igreja. Para a Globo, a Sabrina está na geladeira desde 2003", brincou.

Paulo Vieira ainda sugeriu a união de todos os realities da TV aberta. "BBB é MasterChef, é Casos de Família, é Ídolos, É Power Couple [Brasil]. Por mim, já metia uns bichos nesse gramado, o Tadeu [Schmidt] já ia falar: 'Fogo no feno'", disparou, usando o bordão utilizado por Adriane Galisteu em "A Fazenda".