Gustavo conquista a liderança pela segunda vez consecutiva e escapa do paredãoReprodução

Publicado 10/02/2023 07:39 | Atualizado 10/02/2023 07:40

Rio - A prova do líder desta quinta-feira exigiu agilidade e atenção dos brothers. Três pessoas foram vetadas da disputa: Ricardo, Cara de Sapato e MC Guimê. Os participantes precisavam montar, no menor tempo possível, um quebra-cabeça. Eles foram divididos em três grupos de quatro pessoas. O grupo formado por Cezar, Cristian, Key Alves e Gustavo foi o campeão.

Na segunda fase da prova, o jogo foi individual. Com uma catapulta, o participante tinha que acertar com a bola os ingredientes de maior valor. Quem fizesse mais pontos, se tornaria o líder. A disputa ficou entre Cezar e Gustavo. Mas, no final, Gustavo conquistou a liderança pela segunda vez consecutiva. Com isso, o fazendeiro, que já estava no paredão por ter atendido o Big Fone , deixa a berlinda.