Claudinho e Selminha Sorriso no primeio ensaio de rua da Beija-Flor para o Carnaval 2023Luan Costa/Site Carnavalesco

Publicado 10/02/2023 15:58

Rio - Os participantes do "BBB 23" terão uma manhã diferente neste domingo, dia 12, quando a Beija-Flor de Nilópolis entrará na casa para acordar os brothers e sisters com muito samba. A escola de samba foi convidada para levar o clima do Carnaval carioca para dentro da casa mais vigiada do país, no fim de semana que antecede os desfiles na Marquês de Sapucaí.

Neguinho da Beija-Flor é presença confirmada na visita, assim como o casal de porta-bandeira e mestre-sala, Claudinho e Selminha Sorriso, e duas princesas da agremiação. Esta será a sétima vez que a bateria da azul e branca de Nilópolis representa o samba no gramado do "Big Brother Brasil". Na edição do ano passado, a escola não apenas se apresentou no reality show da TV Globo, como também convidou as ex-sisters Brunna Gonçalves e Natália Deodato para serem destaques no desfile que aconteceu em abril.

Também neste domingo, acontece a formação do primeiro paredão quádruplo do "BBB 23". Bruno Gaga já está na berlinda após ser puxado por Gustavo, que atendeu o Big Fone nesta quinta-feira, mas escapou da disputa ao vencer a prova do Líder. Além disso, Key Alves arrematou o Poder Curinga e poderá indicar uma pessoa direto para o paredão , assim como o Líder. Os dois mais votados da casa enfrentarão Bruno na prova Bate-Volta.

A Beija-Flor cruzará a Avenida no dia 20 de fevereiro, com o enredo "Brava gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência", dos carnavalescos Alexandre Louzada e André Rodrigues. Visando a conquista do 15º título, a escola terá Ludmilla no time de intépretes e a estreia de Lorena Raissa como rainha de bateria, após vencer o concurso para substituir Raíssa de Oliveira.