Key Alves e Gustavo trocam aperto de mãos com cuspe para selar pacto no 'BBB 23'Reprodução/Globoplay

Publicado 10/02/2023 17:45

Rio - Confinados no 'BBB 23', Key Alves e Gustavo protagonizaram mais uma cena que deu o que falar nas redes sociais. Na tarde desta sexta-feira, o casal estava no quarto do Líder quando aproveitaram para trocar mais alguns beijos na cama. Após a sessão de amassos, a jogadora de vôlei propôs um acordo ao fazendeiro e surpreendeu o affair ao cuspir na mão para selar o pacto.

"A gente vai parar de ficar discutindo por coisinha boba e vamos ser dois adultos que estarão casados em três meses e vamos fazer carinho um no outro", declarou a atleta. O cowboy ainda tentou negar o "acordo babado", mas acabou cedendo. "Se a gente brigar amanhã, acabou", completou Key.

No Twitter, fãs do reality show da TV Globo reagiram ao vídeo do momento em que a jogadora cospe na mão e pede a Gustavo que faça o mesmo. "Meu deus, que nojo", disparou uma internauta. "Alguém elimina esses dois", pediu mais uma pessoa. "E eu achando que cheirar chulé seria o ápice, medo de onde ela pode chegar", comentou um terceiro. "Que horrível", acrescentou outro usuário da rede social.

