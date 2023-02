Larissa avalia futuro da relação com Fred - Reprodução de vídeo / TV Globo

Larissa avalia futuro da relação com FredReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 10/02/2023 16:34

Rio - Larissa abriu o coração e falou sobre o futuro da relação com Fred, seu affair no "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, durante uma conversa com Marvvila no mercado da Xepa, nesta sexta-feira. A personal trainer admitiu que gosta do jornalista, mas disse que não pretende seguir com a relação fora da casa mais vigiada do Brasil. "Vou sair solteira, do jeito que entrei".

fotogaleria

A cantora, então, brincou com a sister. "Vocês estão apaixonadinhos e ficam escondendo o jogo". A professora de educação física assumiu: "A gente está se gostando". Em seguida, ela revelou que achava que ia demorar a se relacionar com alguém, mas que em pouco tempo se rendeu aos encantos do ex de Bianca Andrade. "Duas semanas. Aqui duas semanas parecem uma vida".

Marvvila opina: "A gente vem cheio de convicções achando que a gente vai conseguir cumprir tudo, chega aqui a gente vê que é tudo mais intenso do que a gente imaginava". Por fim, Larissa explica sua decisão de querer sair solteira do reality. "Não sou figura pública, não era, agora sou. Eu queria que as pessoas lá fora me conhecesse, eu Larissa. E não ficasse me vinculando a outra pessoa".