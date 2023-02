Bruno Gaga está sendo acusado de assédio contra Gabriel Santana por internautas - Reprodução / Globoplay

Publicado 11/02/2023 13:57

Rio - Mais uma vez o participante Bruno Gaga passou dos limites com Gabriel Santana. Na manhã deste sábado (11), após a festa do 'BBB', o ator foi agarrado pelo brother, mesmo enquanto ele pedia para parar. Internautas não se conformaram com a atitude e pediram a expulsão do confinado.

Depois que a festa acabou, Gabriel, Bruno, Paula e Marvvila estavam na sala. Bruno se sentou em um pufe, agarrando Gabriel por trás e o fazendo sentar em seu colo enquanto distribuía beijos por seu pescoço. Mesmo em meio aos protestos do ator, o brother continuou e só parou após receber um 'atenção' da produção do programa.

"Gostoso", disse Bruno. Gabriel protestou: "Ô Gaga. Vamos com calma, Gaga. Eu 'tô' pedindo calma. Ei, calma Gaga. O Gaga é uma safada". Os internautas ficaram indignados e levantaram a frase "Gabriel merece respeito"

Não foi a primeira vez. E nem será a última. Mesmo com o “não”, “para” e o toque da produção continua



Ele já se mostrou desconfortável, pediu pra não deixar Gaga sozinho com ele, por diversas vezes se esquivou de beijos



GABRIEL MERECE RESPEITO



pic.twitter.com/kyp7Riy1Uz — faah (@faahlso) February 11, 2023

Já não é a primeira vez!! Não dá pra fingir que nada aconteceu. Assédio não é só com mulheres.



GABRIEL MERECE RESPEITO. — ᐯIᑎᕼᗩ (@vinhabruxinha2) February 11, 2023