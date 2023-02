Brothers discutem estratégias de jogo durante a festa - Reprodução / Globoplay

Brothers discutem estratégias de jogo durante a festaReprodução / Globoplay

Publicado 11/02/2023 11:30

Todo momento dá para falar de jogo! Gustavo, Key Alves, Fred Nicácio, Cezar Black, Gabriel Santana e Domitila Barros, do quarto Fundo do Mar, se reuniram ao redor de uma mesa, na madrugada deste sábado, durante a festa, para definir suas estratégias e avaliar quem são as melhores pessoas para irem ao Paredão neste domingo.

fotogaleria

Para eles, na próxima formação de paredão, os brothers e as sisters devem mirar em uma única pessoa. Fazendo assim, com que a pessoa mais votada pela casa seja quem eles querem. Durante a conversa, Gustavo disse: "Vocês tem que votar em uma pessoa só". Gabriel Santana concordou "Esta semana é todo mundo em um". "Se for quatro deles para o Paredão e voltar só um...", analisou o Cowboy falando sobre a prova bate e volta.

Gustavo, que é o líder, tinha dito anteriormente que colocaria Larissa direto no Paredão, mas voltou atrás e mudou de ideia: "Galera, imagina um Paredão: Guimê, Paula, Gaga e Alface", especulou Cezar. "Guimê já está oficial", confessou Key Alves. "Você vai colocar ele?" perguntou Gabriel para o líder, que respondeu: "Vou". "Você mudou o voto então?", questionou Mosca. "Mudei. Acho que é mais coerente o voto nele do que na Larissa", explicou e os companheiros concordaram.

Continuando a conversa, Cézar diz achar que, dentre todos os moradores do quarto Deserto: "O menos pior é o Bruno Gaga". "O que é patente baixa", complementou Fred Nicácio. "É um soldado", falou Key.

Continuando a analogia a quartéis, Domitila Barros perguntou sobre quem eles acham que seriam os 'patente alta' do time. "Guimê, Sapato, Paula, Alface...", opinou Cezar. Gabriel discordou: "Alface, não". "Alface é aquele cara que fica beirando igual a uma cobra", rebateu o enfermeiro. "Pra mim, é Guimê e Sapato em primeiro lugar, depois Paula. E talvez Aline. Acho que a Aline tem bastante influência ali", contou Mosca. “Aline, pra mim, não faz nada. Ela é um picolé de chuchu”, cutucou Cezar.