Patrícia Ramos e Vivian Amorim são as apresentadoras do 'Bate-Papo BBB'

Publicado 12/02/2023 07:00

Rio - O "Big Brother Brasil" se tornou um dos principais programas de entretenimento da televisão brasileira. O reality show movimenta não só as telinhas, como também as redes sociais e até mesmo as conversas entre amigos no dia a dia. E, além da atração em si, os telespectadores ainda contam com os vários programas da Rede BBB, que repercutem os acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil. Um dos mais aguardados é o "Bate-Papo BBB", que este ano conta com apresentação da caxiense Patrícia Ramos, de 23 anos, e da manauara Vivian Amorim, de 29.

Além do "Bate-Papo BBB", Vivian e Patrícia também fazem entradas ao vivo durante a programação da Globo. Esta última ainda participa do "Mesacast", com transmissão todas as sextas-feiras no "Gshow" e Globoplay a partir de meio-dia. Na atração, Pat e Jeska Grecco conversam com convidados especiais sobre os desdobramentos do reality. E o "Mesacast" depois dá origem ao podcast "BBB Tá On", que fica disponível nas plataformas de áudio.

Tanto Patrícia quanto Vivian estão felizes da vida com a oportunidade de estar na Rede BBB. "Eu fiquei muito feliz, extasiada, não estava acreditando", diz Patrícia sobre o momento em que recebeu o convite. "Foi através de uma ligação e assim que eu desliguei, pensei: 'Meu Deus, eu não estou acreditando que eu agora eu vou trabalhar oficialmente na Globo, ainda mais no maior reality show do Brasil!'. Demorou alguns minutos para cair a ficha, mas eu fiquei muito feliz", explica.

Vivian Amorim já é veterana na equipe, mas ficou afastada por um tempo para dar à luz Malu, sua primeira filha, que atualmente está com 1 aninho. "Foi incrível receber o convite para voltar a fazer parte do time da Rede BBB, porque eu senti muita saudade da equipe e de toda a família 'BBB'. Me sinto em casa fazendo esse programa e sinto que nasci para trabalhar com isso", garante a apresentadora, que está conseguindo conciliar bem a rotina da bebê com as gravações.

"No início, eu tive muito receio e achei que não fosse conseguir conciliar, mas graças a Deus eu tenho uma rede de apoio incrível e viemos todos juntos para o Rio de Janeiro para fazer dar certo. A Malu está super bem assistida, eu consigo dar de mamar para ela tranquilamente antes de ir pra gravação e ela se adaptou muito rápido a essa nova rotina", comemora.

Parceria

Comandar um programa não é fácil, mas Patrícia e Vivian estão em sintonia e mostram que têm muito entrosamento e parceria. "É muito mais fácil quando a sua colega de trabalho dá 'match' com você. Eu digo que a Vivian é a minha mentora, ela me ajuda muito em inúmeras coisas, me dá várias dicas e comanda também a entrevista num bate-bola: ela joga para mim e eu jogo para ela. Então, fica bem tranquilo e leve o nosso papo. Nós temos uma relação muito boa", afirma.

Vivian concorda com a amiga. "Foi uma grata surpresa saber que eu dividiria o programa com a Pat, porque eu já a seguia, já gostava do conteúdo dela e ria bastante com os seus vídeos. Depois que nos conhecemos pessoalmente, a intimidade só aumentou e a nossa relação foi ficando cada vez melhor. Além de falar sobre o BBB, a gente também troca confidências sobre a vida de casadas, então essa sintonia se reflete na hora de apresentar o programa juntas. Está sendo muito divertido e prazeroso".

Das redes sociais para a TV

Patrícia Ramos nasceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e era técnica de saúde bucal até se destacar como influenciadora nas redes sociais com seus vídeos de humor. Pat conta que sempre sonhou em trabalhar na TV. "Eu estou amando, está sendo uma experiência incrível. Eu sempre sonhei em trabalhar na televisão, sempre gostei muito disso. Eu já fiz merchandising dentro de um programa na Globo também, mas agora como apresentadora oficial é uma honra muito grande, eu fico muito feliz. E tem sido uma resposta muito boa, o público tem me apoiado bastante", revela.

A jovem apresentadora conta que sonha em ter um programa para abordar assuntos como estilo de vida, carreira e fazer entrevistas com personalidades. "Faz parte do meu sonho ter um programa. Eu gostaria de falar sobre tudo: entrevistar pessoas que são referência para mim, pessoas que eu admiro no audiovisual; falar sobre lifestyle, sobre carreira... eu tenho muita vontade!", dispara.



Mas será que ela toparia entrar como participante no "Big Brother Brasil"? "Eu acredito que toparia, sim. Eu enxergo o 'BBB' como uma grande oportunidade. É um programa incrível que abre muitas portas aos participantes. O mais difícil para mim seria lidar com a bagunça da casa porque eu sou uma pessoa extremamente enjoada com organização. Se os participantes deixassem uma toalha molhada em cima da cama ou uma louça suja de madrugada seria motivo para uma discussãozinha dentro da casa", analisa.



De ex-BBB a apresentadora

Já Vivian Amorim ficou conhecida do público justamente ao participar do "BBB 17". Logo que deixou a casa, Vivian já mostrou seu potencial e desde 2018 faz parte da equipe do programa. Questionada se toparia ficar confinada novamente, Vivian nega. "Não toparia porque não aguentaria ficar tanto tempo longe da minha filha, mas acredito que não seria convidada também, porque desde 2018 que eu faço parte da equipe", afirma.



Mas Vivian garante que sempre lembrará com carinho de sua participação no reality show. "Existe uma diferença grande das edições passadas para essas mais recentes, principalmente em relação à influência das mídias. Na minha época, as redes sociais não eram tão fortes, então agora tudo está mais potencializado; o público participa de forma mais ativa e julga ainda mais as atitudes de cada participante. Mas tirando isso, a loucura é a mesma: as provas, as festas, a pressão do jogo. Tudo é muito intenso e deixa muita saudade no coração de quem participa. Eu amo ter vivido tudo isso e sempre vou lembrar com muito carinho dessa experiência que mudou a minha vida", garante a apresentadora, que se sente realizada nesta função.

Ela conta, ainda, que adoraria ter um programa para falar sobre a cultura do Amazonas e de Manaus. "Eu amo ser apresentadora, é uma função que me completa e que me traz muitas alegrias. Me sinto muito à vontade em frente às câmeras, consigo me comunicar bem com o público e acredito que consigo falar sobre qualquer assunto com muita naturalidade. Adoraria ter a oportunidade de apresentar um programa só meu e o tema poderia ser variado, mas com certeza se fosse algo sobre a minha terrinha, bem regional, trazendo mais sobre a cultura amazônica e sobre a nossa gastronomia, que é tão rica... Eu ficaria muito feliz".

Realização

Patrícia e Vivian se sentem realizadas tanto pessoal quanto profissionalmente. "Depois que eu me tornei mãe, os meus sonhos e planos são todos voltados para minha filha. Tudo que eu planejo tem ela no centro, seja sobre o meu trabalho ou sobre a próxima viagem de férias. Então, tenho vivido um dia de cada vez, respeitando os meus limites e a evolução dela. No momento, meu sonho é vê-la andar e falar. Depois, já vai ser viajar para Disney com ela e assim vai", avisa.

Pat também só tem a agradecer. "Estar onde estou hoje já é um sonho que eu não cheguei nem a sonhar. Isso que eu estou vivendo vai além do que um dia eu imaginei e pedi para Deus. Eu não consigo pedir mais nada. Hoje eu vivo algo muito além das minhas expectativas. Então, a minha oração é que Deus continue fazendo na minha vida o que ele quer e me dando saúde para continuar trabalhando. Agora, o meu sonho é seguir desfrutando disso tudo e também ter um programa de TV, como eu citei", diz Patrícia, que ainda comemora o fato de ser inspiração para muitas jovens.

"Eu acho que é muito importante para as meninas que são do mesmo lugar de onde eu vim entenderem que o lugar em que elas nasceram ou moram não determina aonde elas irão chegar. Eu, por muitas vezes, achei que por ser nascida e criada na Baixada Fluminense não poderia chegar a certos lugares. Mas o lugar onde eu nasci não determina aonde eu vou chegar – essa frase eu aprendi com o meu esposo Diogo Vitório. E é muito isso: elas enxergarem que é possível sonhar e almejar...".