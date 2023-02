Bloco Fogo e Paixão - Divulgação / Riotur

Bloco Fogo e PaixãoDivulgação / Riotur

Publicado 12/02/2023 15:11 | Atualizado 12/02/2023 16:56

Rio - O Carnaval está chegando! As ruas do Rio de Janeiro receberam, neste domingo (12), diversos desfiles de blocos. Em Laranjeiras, o tradicional bloco infantil Gigantes da Lira arrastou muitos pequeninos.

fotogaleria

No Centro do Rio, os blocos Fogo e Paixão, Carrossel de Emoções e o Cordão do Boitatá arrastaram uma multidão de foliões. Em São Conrado, foi a vez do bloco Primeiro Amor desfilar. As fantasias, cada vez mais criativas, chamara a atenção de quem passava.