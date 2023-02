Lavagem da Sapucaí - foto de divulgação Liesa

Publicado 11/02/2023 20:35 | Atualizado 11/02/2023 22:31

Rio - A tradicional cerimônia de lavagem da Marquês de Sapucaí aconteceu na noite deste sábado (11). O evento, que já faz parte do calendário de atividades do sambódromo, contou com a participação de baianas, ritmistas e integrantes de escolas de samba do Grupo especial, que se uniram a fim de emanar boas energias para os desfiles do Carnaval de 2023.

"Todos os anos, só podemos dizer que estamos prontos para o Carnaval depois da lavagem da Sapucaí. Foi mais um grande reencontro entre os sambistas, abrindo caminho para um espetáculo inesquecível", disse o diretor de Carnaval da Liesa, Elmo José dos Santos.

Logo após a cerimônia, acontece com os ensaios técnicos da Vila Isabel e Unidos do Viradouro, que estarão testando a luz e o som do ambiente. Já no domingo, a partir das 20h30, será a vez da Beija-Flor de Nilópolis e Grande Rio encerrarem a temporada de treinos no sambódromo.

Tanto a lavagem, quanto os ensaios, são abertos ao público, de forma gratuita. Aqueles que não podem se deslocar até a Sapucaí, também poderão assistir aos eventos através de uma live realizada no canal oficial do Rio Carnaval, no YouTube. Confira o calendário abaixo:

Sábado (11/02)



Lavagem da Sapucaí

Data: 11/02

Horário: 19h

Local: Sambódromo

Entrada franca

Teste de Som e Luz

Vila Isabel (B) - 20h30

Viradouro (C) - 22h



Domingo (12/02)



Teste de Som e Luz

Beija-Flor (C) - 20h30

Grande Rio (B) - 22h