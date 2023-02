Viviane Araújo dá show de samba no pé e troca beijos com marido no ensaio de rua do Salgueiro

Rio - Viviane Araújo sambou muito no último ensaio de rua do Salgueiro, que aconteceu na noite desta quinta-feira, na Zona Norte do Rio. A rainha de bateria da agremiação contou com a presença do marido, o empresário Guilherme Militão, com quem trocou muitos beijos e carinhos durante a noite.

Esta foi a última vez que a escola ensaiou na Rua Maxwell, em Vila Isabel, antes do desfile na Marquês de Sapucaí. A Acadêmicos do Salgueiro é a penúltima escola a desfilar no Domingo de Carnaval e vai levar para a Avenida o enredo "Delírios de um paraíso vermelho", sobre a liberdade de expressão. A escola também vai homenagear Joãosinho Trinta.

