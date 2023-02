Enredo foi desenvolvido pelos carnavalescos João Vítor Araújo e Rosa Magalhães - Divulgação/ Ewerton Pereira

Publicado 08/02/2023 16:47

Rio - O Grêmio Recreativo Paraíso do Tuiuti será a primeira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval (20) às 22h. A escola de São Cristóvão vai levar para a Marquês de Sapucaí o enredo "Mogangueiro da cara preta", desenvolvido pelos carnavalescos Rosa Magalhães e João Vítor Araújo.



O enredo conta como o maior rebanho de búfalos do país foi parar na Ilha de Marajó, no Pará. Uma história que remonta ao período das grandes navegações entre ocidente e oriente, passa pela arte e cultura marajoara, inclui a dança do carimbó, e aborda a reverência do povo a esses animais no folclore local.

O carnavalesco João Vítor Araújo conta que ele e a carnavalesca Rosa Magalhães desbravaram essa trajetória que ainda não era conhecida pelos dois."Todo mundo já ouviu falar da Ilha de Marajó e todo mundo sabe que o símbolo é o búfalo. Mas ninguém nunca parou para se perguntar sobre sua origem. Nem eu e Rosa sabíamos dessa história. Aí começou a nossa aventura de desbravar de onde eles vieram", conta.O enredo se inicia na Índia do século XIX, país de origem do búfalo. Os animais faziam parte do comércio internacional. Um carregamento que tinha como destino a Guiana Francesa sofreu um acidente. Diz a lenda que o navio colidiu em uma pedra durante uma tempestade. A tripulação humana não sobreviveu, mas os bichos conseguiram nadar até a costa da Ilha de Marajó."A partir daí, falamos das belezas da ilha e da arte marajoara. Depois do setor das artes, chegamos ao folclore marajoara com o grande mestre Damasceno. Um dos compositores mais famosos da Região Norte", explica João Vítor.Mestre Damasceno é precursor do "Búfalo – Bumbá", uma adaptação do Auto do Boi, tendo como figura central o búfalo. A presença do boi foi largamente disseminada entre os povos Bantos africanos que, no período da colheita, conduziam um boi estilizado, em procissão animada por cantos e danças.João Vítor afirma que o Paraíso do Tuiuti vai entregar tudo o que o público quer ver neste ano: "O Paraíso do Tuiuti tem o samba que todo mundo gosta; a rainha que todo mundo gosta; o cantor que todo mundo gosta; o casal que todo mundo gosta e a bateria do mestre Marcão. Sem contar com a comunidade do Morro do Tuiuti, que é o coração da escola", enumera o carnavalesco.O intérprete Wander Pires vai estrear este ano no Tuiuti, assim como a rainha de bateria Mayara Lima. Até então princesa da bateria, a passista foi alçada ao reinado por forte clamor popular, após um vídeo em que aparecia sambando na Avenida viralizar. A repercussão engrossou a discussão sobre coroar passistas da comunidade para o importante posto carnavalesco."Mogangueiro da Cara Preta"Autores: Alessandro Falcão / Cláudio Russo / Gustavo Clarão / Julio Alves / Moacyr Luz / Pier Ubertini / W. CorreiaIntérprete: Wander PiresNUM MAR DE TEMPESTADE E VENTANIAFOI TRAZENDO ESPECIARIASQUE O BARCO NAUFRAGOUNOZ MOSCADA, CRAVO, IGUARÍASNO CAMINHO PARA AS ÍNDIASO MARINHEIRO SE PERDEU NA MADRUGADAO MOGANGUEIRO CORREU PARA O IGARAPÉA CURUMINHA ENTOOU UMA TOADAENQUANTO ABRIA-SE A FLOR DO MURURÉE NESSE ENCONTRO ENTRE O RIO E O OCEANOA GRANDE ILHA QUE CULTIVA O CARIMBÓDIZEM QUE ÍNDIOS AINDA FALAM COM HUMANOSHÁ MUITOS ANOS NA ILHA DE MARAJÓEH! BATUQUEIRO NO SAMBA DE RODA, CURIMBÓQUERO VER VOCÊ CANTAR, COMO CANTA O CURIÓOKÊ CABOCLO! ONDE VAI A PIRACEMA?RIO ACIMA SEGUE O VOO DE UMA JURITI PEPENAHÁ MÃO QUE MODELA A VIDANO BARRO MARAJOARAE O BÚFALO QUE PISAESSE CHÃO DO PARAUARACHAMA O MESTRE DAMASCENOPRA ENTOAR ESTA CANÇÃODAS CANTIGAS DA VOVÓDO TEMPO DA ESCRAVIDÃOÉ LÁ! É LÁ! É LÁ!CANOEIRO VIVE SÓ “MORENÁ”É LÁ! É LÁ! É LÁ!MAS PRECISA DE UM XODÓCADÊ O BOI?O MOGANGUEIRO, O MANDIGUEIRO DE OYÁMEU TUIUTI NÃO TEM MEDO DE CARETA TRÁS O BOI DA CARA PRETA DO ESTADO DO PARÁPresidente: Renato ThorEnredo 2023: Mogangueiro da cara pretaCarnavalescos: Rosa Magalhães e João Vítor AraújoDiretor de Carnaval: André GonçalvesIntérprete: Wander PiresMestre de Bateria: MarcãoRainha de Bateria: Mayara LimaMestre-Sala e Porta-Bandeira: Raphael Rodrigues e Dandara VentapaneComissão de Frente: Lucas Maciel e Karina Dias