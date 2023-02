Gabriela Prioli curte Carnaval no Sambódromo do Rio - Reprodução do Instagram

Publicado 20/02/2023 00:05 | Atualizado 20/02/2023 00:08

Rio - Gabriela Prioli, de 37 anos, compareceu a um camarote da Marquês de Sapucaí, neste domingo. A nova apresentadora do "Saia Justa", do GNT, comentou a sensação de curtir o carnaval após se tornar mãe de Ava Prioli Mansur, que completa dois meses nesta quinta-feira.

"Maravilhosa embora seja com o coração dividido entra aqui a Sapucaí e ela que está com a minha mãe esperando voltar e eu fico rapidinho mas eu estava muito animada pra vir. Já vim o ano passado estou aqui de novo e me sinto muito honrada e muito feliz porque eu amo o Carnaval. Então, é um prazer tá aqui podendo curtir um pouco", afirma a loira, que estava acompanhada do marido Thiago Mansur.



Prioli também revelou o 'esquema' para poder curtir o vale night sem a bebê. "É muito diferente, vocês não tem ideia, tem que fazer todo um esquema, mas vale a pena. Estou muito feliz com essa minha nova jornada da maternidade então dá trabalho, dá, vale a pena. Uma das coisas mais importantes é: carregador de celular, porque eu peço foto de hora em hora, de minuto em minuto. É dormindo, rindo, abocejando", admite.

Na ocasião, Gabriela também celebrou o novo desafio na carreira. Ela é uma das novas apresentadoras da nova temporada do "Saia Justa", do GNT, que estreia no mês que vem. "A gente estreia no dia oito de março, Dia Internacional da Mulher e, cara, eu estou muito animada. A gente já gravou um piloto e vocês não estão entendendo, foi muito, muito, muito legal. As meninas são mais inteligentes e bacanas que eu imaginava, então estou realmente bastante ansiosa pra gente começar. Estou ali sentada no programa de mais de vinte anos na companhia de mulheres que tem uma trajetória incrível na televisão brasileira, então, foi uma uma super honra e uma responsabilidade. Estou animada, eu acho que vai ser uma delícia".