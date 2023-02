Xamã desfilou pela primeira vez no Carnaval Carioca pela Grande Rio - Rachel Siston/Agência O DIA

Xamã desfilou pela primeira vez no Carnaval Carioca pela Grande RioRachel Siston/Agência O DIA

Publicado 19/02/2023 23:59 | Atualizado 20/02/2023 00:20

Rio - Estreante na Marquês de Sapucaí, o cantor Xamã não escondeu a emoção em homenagear um dos maiores nomes do samba, Zeca Pagodinho. O rapper disse que além da alegria de desfilar no Carnaval carioca pela Grande Rio, está realizando um sonho de infância. Ele desfilou na noite deste domingo (19), pela Tricolor da Baixada.



"É muito maravilhoso, o Zeca é nosso mestrão de composições urbanas. Ele é importante para a gente e poder estar comemorando isso na minha primeira vez e pela Grande Rio é maravilhoso, porque eu vou estar me divertindo e realizando um sonho de criança", disse.



O cantor carioca virá como um dos destaques em um carro alegórico que vai representar a vinda de Zeca Pagodinho do Nordeste para o Rio de Janeiro, onde se consagrou na música. "A música também é isso, é essa transição, alcançar públicos diferentes, que é o que o Zeca sempre fez", destacou o rapper, que se mostrou confiante no bicampeonato da Grande Rio.



"Isso é especial para a gente, espero que ele goste bastante. Foi um grande prazer estar próximo dele nesse processo de ensaios, fora dos palcos e da TV, é um cara muito da hora. Vamos para cima, ser bicampeã do Carnaval carioca", completou.

A tricolor Grande Rio foi a segunda a desfilar, neste domingo (19), às 23h, na Sapucaí. Buscando alcançar um feito que não é visto desde 2007/2008, a Grande Rio vai com tudo em nome do segundo caneco consecutivo, apostando no enredo 'Ô Zeca, o pagode onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar!'.