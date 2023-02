Gari Renato Sorriso - Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 19/02/2023 23:26 | Atualizado 19/02/2023 23:27

Rio - O gari Renato Sorriso, famoso por dançar ao fim de cada desfile na Marquês de Sapucaí, completou 25 anos de Carnaval neste domingo, primeiro dia do Grupo Especial.



Com o tendão inflamado, ele contou ao DIA que não pode desfilar no Império. "Fui convidado pela Babi (Cruz)", disse ele, acrescentando ainda que está sambando com parcimônia para preservar a saúde.



"Vou sambar daqui a pouco, meu tendão está inflamado. Vim trabalhar. A melhor escola que passa aqui é a da Comlurb", elogiou.