Império Serrando abriu desfiles do Grupo EspecialReginaldo Pimenta/Agencia O Dia

Publicado 19/02/2023 23:08

Rio - Primeira escola a se apresentar neste domingo (19), o Império Serrano mostrou muita força alegórica para tentar permanecer no Grupo Especial. A escola da Serrinha fez uma homenagem a Arlindo Cruz, cantor, compositor e um dos grandes nomes da história da agremiação. Com um bom rendimento também nos quesitos de chão, o Império fez uma apresentação para orgulhar seus torcedores que sonham com a possibilidade da escola voltar aos seus melhores momentos.

De volta ao Grupo Especial após quatro anos, o Império Serrano iniciou sua homenagem ao sambista logo no esquenta. Antes mesmo de iniciar seu desfile, a agremiação da Serrinha levantou o povo que estava na Sapucaí com dois sambas-enredos compostos por Arlindo Cruz: primeiro com Império do Divino, que embalou a escola em 2006, e posteriormente com "E verás que o filho teu não foge à luta", hino da agremiação em 1996.

A Comissão de Frente do Império Serrano chamou bastante a atenção e levantou o público na Sapucaí. O tripé em formato de banjo trazia a famosa Tamarineira do Cacique de Ramos, local bastante simbólico para para Arlindo Cruz. A surpresa ficou por conta do filho do sambista, Arlindinho que fez parte da comissão e emocionou a Sapucaí.

O samba-enredo do Império Serrando passou com tranquilidade na Sapucaí. Em seu primeiro ano na escola de Madureira, Ito Melodia, que já ganhou algumas premiações pela União da Ilha, cumpriu bem o seu papel levantando o público na Sapucaí. No Menino de 1947 desde 2020, mestre Vitinho teve seu primeiro ano no Especial e conduziu bem a Sinfônica durante sua passagem no Sambódromo com uma excelente cadência.

O casal de mestre-sala e porta-bandeira do Império Serrano enfrentou dificuldades para cumprir o seu desfile na Sapucaí. Em frente à primeira cabine de jurados, a bandeira de Danielle Nascimento acabou enrolando, o que pode fazer a escola perder pontos. Além disso, houve um pouco de imprecisão nos passos do casal durante a dança.

No seu primeiro ano pelo Império Serrano, após quatro anos assinando os desfiles do Salgueiro, Alex de Souza mostrou algumas das suas melhores características pela escola de Madureira. A escola de Madureira veio com um componente alegórico virtuoso, o que não acontecia há alguns anos. Além disso, o carnavalesco acertou muito na confecção das fantasias que apresentava beleza e bom acabamento.

A evolução do Império transcorreu sem maiores problemas. O segundo carro da escola acabou travando por alguns momentos, porém, nada que comprometesse o desenvolvimento. Posteriormente, a agremiação acabou acelerando um pouco também a passagem pela avenida. O fim do desfile reservou um momento emocionante com a presença de Arlindo Cruz, homenageado da noite, na última alegoria da agremiação de Madureira, encerrando o primeiro desfile deste domingo. O público foi ao delírio com a presença do artista.