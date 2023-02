Sua fantasia representa a perfeita harmonia - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Sua fantasia representa a perfeita harmoniaThalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 19/02/2023 23:51 | Atualizado 20/02/2023 00:32

Rio - A musa da Grande Rio, Mileide Mihaile retornou à Sapucaí para buscar o bicampeonato da escola de samba. Emocionada em estar mais um ano na escola na noite deste domingo, 19, a artista declarou o seu amor pelo "maior espetáculo do mundo".



"Você olha para Sapucaí e sente uma energia surreal. É o maior espetáculo do mundo. O Rio de Janeiro é a energia do povo brasileiro", disse ela, que já desfila há 5 anos na escola. Sua fantasia representa a perfeita harmonia.

Sua fantasia representa a perfeita harmonia Thalita Queiroz / Agência O Dia

Depois do impactante desfile sobre Exu, a campeão do ano passo entra na avenida para disputar o bicampeonato apostando na emoção — e na popularidade de Zeca Pagodinho.

Os carnavalescos cantam o enredo "Ô Zeca, o pagode onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar!".

O enredo é uma crônica do dia a dia da vida no subúrbio, como ele retrata em seus sucessos, que são não poucos. Lá estão os amores — conquistados e perdidos —, os amigos, a cervejinha, as brincadeiras, a religiosidade e principalmente a música. Afinal, o cantor e compositor tem registradas mais de 400 músicas, que retratam esse universo.