Publicado 19/02/2023 23:21 | Atualizado 19/02/2023 23:26

Rio - A Acadêmicos da Grande Rio será a segunda escola a desfilar na Marquês de Sapucaí na noite deste domingo, 19. Muitos amantes do carnaval costumam desfilar em várias escolas, além da sua própria escola do coração, como as portelenses Tia Surica e Teresa Cristina que aguardam juntas para fazer parte da homenagem para o cantor e compositor Zeca Pagodinho pela Grande Rio.



A ilustre pastora portelense afirmou que é a primeira vez que desfila em uma corimã. E só saiu na escola de Caxias por causa do homenageado. "Só vim por causa do Zeca. É uma satisfação muito grande. Todo mundo ama a Portela", afirmou.

A cantora Teresa Cristina elogiou o abre-alas da Grande Rio que veio com uma águia portelense.

"O Zeca é portelense. Achei bem bonitinho a Grande Rio fazer essa reverência", contou a artista.



Os carnavalescos irão contar o enredo "Ô Zeca, o pagode onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar!".

O enredo é uma crônica do dia a dia da vida no subúrbio, como ele retrata em seus sucessos, que são não poucos. Lá estão os amores — conquistados e perdidos —, os amigos, a cervejinha, as brincadeiras, a religiosidade e principalmente a música. Afinal, o cantor e compositor tem registradas mais de 400 músicas, que retratam esse universo.