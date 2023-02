Arlindo Cruz foi o homenageado pelo Império - Cleber Mendes/Agencia O Dia

Arlindo Cruz foi o homenageado pelo ImpérioCleber Mendes/Agencia O Dia

Publicado 19/02/2023 23:20 | Atualizado 20/02/2023 00:04

Rio - O artista Arlindo Cruz foi ovacionado ao adentrar à Sapucaí, na noite deste domingo (20), no último carro do Império Serrano. Com palmas e gritos por 'Arlindo, Arlindo', o sambista consagrou o desfile da Verde e Branco de Madureira.

fotogaleria

Arlindo Cruz se recupera de sequelas de um AVC sofrido em 2017 e apareceu no último carro da escola. Ele foi acompanhado de amigos e familiares.

Abrindo os desfiles de 2023, o Império Serrano entrou na Sapucaí a todo vapor, trazendo consigo uma homenagem ao imperiano e artista fundamental para o Rio de Janeiro e Brasil. O Império do Samba, que foi campeão da Série Ouro em 2022, retornou ao Grupo Especial com o enredo ‘Lugares de Arlindo’, e cumpriu a promessa de um grande espetáculo, relembrando a alegria do sambista em suas composições.



O samba-enredo, assinado pelo baluarte Aluisio Machado, e pelo parceiro de Arlindo, Sombrinha, forma um acróstico. Ou seja, a primeira letra de cada verso forma o nome do homenageado: Arlindo Domingos da Cruz Filho.