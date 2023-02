Gisele Bündchen prestigia camarote da Marquês de Sapucaí - JC Pereira/ AgNews

Publicado 19/02/2023 22:57 | Atualizado 19/02/2023 23:10

Rio - Longe da folia carioca desde 2011, Gisele Bündchen marcou presença em um camarote da Marquês de Sapucaí, neste domingo (19), para prestigiar o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial. A modelo, claro, atraiu todos os holofotes. A loira foi recebida por uma multidão na entrada do espaço, causando agitação entre os foliões até sua entrada em um espaço reservado, sem conversar com a imprensa.



Gisele Bündchen terminou recentemente seu casamento de 13 anos com o jogador de futebol americano Tom Brady, com quem tem dois filhos, Vivian Lake Brady e Benjamin Rein Brady. Gisele e Tom casaram em 2009.

Nesta noite, seis escolas cruzam a Passarela do Samba: Império Serrano, Grande Rio, Mocidade, Unidos da Tijuca, Salgueiro e Mangueira.