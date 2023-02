Arlindinho Cruz, filho de Arlindo Cruz na comissão de frente da Império Serrano - Beatriz Peres / Agência O Dia

Publicado 19/02/2023 22:34 | Atualizado 19/02/2023 22:49

Rio - O filho de Arlindo Cruz, Arlindinho Cruz, arrepiou o público do Setor 1 na noite deste domingo, 19, ao emergir na comissão de frente levantando um banjo. O Império Serrano abre os trabalhos na noite deste domingo, 19, sendo a primeira escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, com o samba enredo em homenagem ao cantor e compositor Arlindo Cruz. A comissão da escola vem apresentando um ritual de cura e axé, feito aos pés da tamarineira, no terreiro da vovó Maria: fundadora e benzedeira do Império Serrano.

Arlindo Cruz se recupera de sequelas de um AVC que sofreu em 2017. O enredo escolhido para homenageá-lo é "Lugares de Arlindo", e foi desenvolvido pelo carnavalesco Alex de Souza. O ponto de partida do enredo é o hino "Meu Lugar", em que Arlindo desfia seu amor por Madureira. A escola pretende descrever como é a vida no subúrbio carioca.