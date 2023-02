Na foto, os diretores de alegoria Marcos Paulo e Leonardo Moret - Thalita Queiroz/Agência O DIA

Publicado 19/02/2023 22:06 | Atualizado 19/02/2023 22:11

Rio - O Império Serrano, que retorna ao Grupo Especial neste ano, aposta em um grandioso carro de abre-alas com dragões e São Jorge à frente, em analogia à força após o título de Campeã do Grupo de Acesso. Por ser bastante grande e com três composições que vão se acoplar na entrada da Sapucaí, a atenção é redobrada na concentração.

Os diretores de alegoria Marcos Paulo e Leonardo Moret explicaram que foram colocados 11 dragões representando as escolas de samba que adentram à Sapucaí. São Jorge, por sua vez, representa a escola de samba. Todos eles se movimentam em sincronia, prometendo encantar a arquibancada e surpreender os jurados.

"O São Jorge na frente, matando os dragões, é uma referência mostrando que viemos para ficar. Todo mundo que está hoje nessa Sapucaí querem ver o que a campeã do grupo de acesso tem a oferecer e estamos chegando com força", diz Leonardo.

Marcos Paulo reforça a riqueza dos carros e ressalta que todos as alegorias contam com muitos movimentos. "Estamos trazendo o tripé do Cacique de Ramos, que faz um movimento parintins. Ele é rico em detalhes, está belíssimo!", disse. A escola, ao longo do desfile, fez outras homenagens a Cacique de Ramos, um dos berços do homenageado da noite, Arlindo Cruz.