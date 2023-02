Ludmilla se fantasia de Madelyn Pryor para apresentação de Carnaval - Reprodução / Instagram

Publicado 19/02/2023 18:18

Neste domingo (19), Ludmilla compartilhou, em seu Instagram, registros da fantasia que usou na apresentação que fez sábado à noite em Minas Gerais. Inspirada na Madelyn Prior, a cantora arrancou suspiros de seus fãs.

"Madelyn Pryor", se limitou a legenda da publicação feita pela funkeira. A fantasia era composta de um body cavado, de manga longa, e botas até acima do joelho, ambas as peças na cor preta e feitas de látex. Para complementar o look, Ludmilla usou uma meia calça arrastão e pintou os cabelos de vermelho.

A publicação recebeu uma chuva de comentários: "Uma deusa", escreveu uma seguidora. "Belíssima, mamãe", disse outra. "Entregando tudo", comentou mais uma.