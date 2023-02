Carla Perez surge usando o icônico figurino do É o Tchan - Reprodução / TV Aratu

Publicado 19/02/2023 14:47

Rio - A dançarina Carla Perez foi a responsável por animar as crianças com seu trio elétrico "Pipoca Doce" no circuito Osmar (Campo Grande), em Salvador, na tarde deste domingo. Para a ocasião, a artista escolheu nada mais nada menos que o icônico figurino que ela usava quando fazia parte da banda É o Tchan. Carla alcançou a fama quando começou a dançar no grupo, em 1995. Ela deixou a banda em 1998 e foi substituída por Sheilla Mello.

"Oi, amores. Já estamos nos preparando para entrar no trio e olha... em homenagem a Loira do Tchan. Eu mesma! Estava querendo muito fazer essa homenagem ao É o Tchan. Eles estão fazendo 30 anos, nada mais do que merecido a gente poder homenageá-los. Tantos artistas e bandas que se inspiraram e se inspiram até hoje no Gera Samba, no É o Tchan. E eu faço parte dessa história", disse a dançarina antes de entrar no trio.

