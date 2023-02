Thelma Assis desfila pela Mocidade Alegre durante o Carnaval de São Paulo - Leo Franco / AgNews

Thelma Assis desfila pela Mocidade Alegre durante o Carnaval de São PauloLeo Franco / AgNews

Publicado 19/02/2023 12:18

Rio - Thelma Assis, vencedora da 20ª edição do "Big Brother Brasil", surpreendeu ao optar por um visual ousado para o desfile da Mocidade Alegre, na noite de sábado, em São Paulo. Na ocasião, a médica se destacou com uma fantasia que contava com um body decotado e cavado na virilha, nas cores verde e prata e uma imensa capa, responsável por trazer uma referência a Obaluaê, o orixá da cura.

Em seu perfil no Instagram, Thelminha aproveitou para mostrar detalhes do visual e exaltar a escola de samba paulista. "Esse foi o look escolhido para falar de resistência e mostrar que nós podemos e devemos ser tudo o que quisermos. Parabéns, Mocidade Alegre pelo lindo desfile", escreveu ela na legenda de um vídeo em que expõe a fantasia.