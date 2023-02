Fátima Bernardes e Túlio Gadelha se fantasiam para não serem reconhecidos no Carnaval de Olinda - Reprodução Internet

Fátima Bernardes e Túlio Gadelha se fantasiam para não serem reconhecidos no Carnaval de OlindaReprodução Internet

Publicado 19/02/2023 11:32

Rio - A apresentadora Fátima Bernardes, de 60 anos, está se jogando no Carnaval de Pernambuco ao lado do namorado, o deputado federal Túlio Gadelha, de 35. Ela postou nas redes sociais vários vídeos e fotos curtindo a folia.

fotogaleria

"O som não está grande coisa, mas vale pela nossa emoção diante do aparecimento do Homem da Meia-Noite. Quatrocentas mil pessoas se reúnem, em Olinda, pra acompanhar a aparição dele que a cada ano vem com um figurino diferente. Uma entidade. Uma força da cultura popular", disse Fátima.

Fátima e Túlio se fantasiaram de enfermeiros para aproveitar o frevo em Olinda. "Dra Bernardes” e “enfermeiro Túlio” nas ladeiras de Olinda. Nessa volta do Carnaval pernambucano depois da pandemia, nossa homenagem aos profissionais de saúde", escreveu a apresentadora.

O casal também esteve no Marco Zero, que é um dos pontos turísticos mais importantes de Pernambuco e tem forte movimento durante o Carnaval. "Começou! Minha primeira vez no Marco Zero. Bom demais!", escreveu na legenda das fotos.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)