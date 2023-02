Michel Teló chegando na região do Itaim para bloco, acompanhado de Thais Fersoza - Reprodução / Ag. News

Publicado 19/02/2023 12:45 | Atualizado 19/02/2023 13:12

Rio - O cantor Michel Teló comanda o bloco "Bem Sertanejo", na região do Itaim Bibi, em São Paulo, na tarde deste domingo (19). Acompanhado da mulher, Thais Fersoza, o artista chegou ao local com um sorriso no rosto e cumprimentando os fãs que o aguardavam.

Em anos anteriores, o Bem Sertanejo acontecia em frente ao Parque do Ibirapuera. Esta é a primeira edição em que o bloco faz seu cortejo na região do Itaim Bibi. A concentração começou às 11h na Avenida Brigadeiro Faria Lima.

"Estava com saudades do Carnaval e estou feliz demais de reencontrar vocês no nosso bloco. Espero vocês, hein turma?", comentou Michel nas redes sociais.