Inúmeros foliões aproveitam os blocos na cidade do Rio - Divulgação / Riotur

Publicado 19/02/2023 10:02

Rio - Prepare-se para cair na folia! Neste domingo, 54 blocos arrastarão uma multidão de foliões pelas ruas do Rio. Para os amantes do Carnaval, a diversão estará garantida com os desfiles do "Cordão do Boitatá", no Centro; do "Bangalafumenga", na Glória, e também do "Simpatia é Quase Amor", em Ipanema.

A.R.B.C. Império da Folia - Catete



Largo do Machado - Catete

Concentração: 16h

Início: 18h

Final: 21h

Abraço do Urso

Estrada dos Sete Riachos, 339 - Santíssimo

Concentração: 15h

Início: 17h

Final: 21h



Alegria de Palmares



Rua Soldado Elis de Souza, 451 - Paciência

Concentração: 16h

Início: 18h

Final: 21h

Alegria de São Bento



Rua Sidney, 231 - Padre Miguel

Concentração: 16h

Início: 17h

Final: 19h



Associação Bloco Carnavalesco e Cultural Canetas de Ouro



Praça Barão de Drumond - Vila Isabel

Concentração: 15h

Início: 16h

Final: 20h



Banda do Lidinho - Copacabana



Praça do Lido - Copacabana

Concentração: 15h

Início: 16h

Final: 19h

Banda Raízes da Vila da Penha



Rua São Gualberto, 539 - Vila da Penha

Concentração: 17h

Início: 16h

Final: 22h

Bangalafumenga



Av. Infante Dom Henrique, altura do Monumento aos Pracinhas - Glória

Concentração: 09h

Início: 10h

Final: 15h

Bloco 10 + Malandros



R. Bela Flor, 52 - Bangu

Concentração: 10h

Início: 12h

Final: 16h

Bloco 442



Praça Mauá s/n - Centro

Concentração: 6h

Início: 7h

Final: 12h

Bloco Areia



Avenida Delfim Moreira, 1051, Posto 12 - Leblon

Concentração: 7h

Início: 10h

Final: 13h

Bloco Arteiros da Glória



Rua da Glória, 190 - Glória

Concentração: 16h

Início: 17h

Final: 21h

Bloco Bonecas Deslumbradas de Olaria



Rua Conselheiro Paulino, 567 - Olaria

Concentração: 16h

Início: 18h

Final: 20h



Bloco Carnavalesco Bambas do Curuzu



R. Curuzu - São Cristóvão

Concentração: 16h

Início: 18h

Final: 22h

Bloco Carnavalesco Cabrito Mamador



Rua São Sebastião s/n - Tauá

Concentração: 16h

Início: 17h

Final: 21h



Bloco Carnavalesco Perereca do Grajaú



Praça Edmundo Rêgo - Grajaú

Concentração: 16h

Início: 18h

Final: 21h

Bloco Carnavalesco Xodó da Piedade



Rua Silvana, 226 - Piedade

Concentração: 14h

Início: 15h

Final: 20h



Bloco Cultural Ai que Vergonha



Avenida Prefeito Mendes de Moraes - São Conrado

Concentração: 15h

Início: 16h

Final: 22h



Bloco da Poderosa



R. Imperatriz Leopoldina, 55 - Centro

Concentração: 18h

Início: 20h

Final: 0h



Bloco da Tartaruga



Rua Cerqueira, 75 - Paquetá

Concentração: 12h

Início: 14h

Final: 18h



Bloco das Madames



Rua Conselheiro Ferraz, 61 - Lins de Vasconcelos

Concentração: 14h

Início: 16h

Final: 22h

Bloco do Boi 'Só falta você'



Rua Barros de Alarcão, 75 - Pedra de Guaratiba

Concentração e início: 19h

Final: 21h



Bloco do Cidade Jardim



Avenida. Vice-Presidente José Alencar, 7 - Curicica

Concentração e início: 16h

Final: 22h

Bloco do Limão do Picareta



Rua Jurubaiba 373 - Honório Gurgel

Concentração: 15h

Início: 16h

Final: 21h



Bloco Pela Saco



Praça Corumbá - Botafogo

Concentração: 15h

Início: 17h

Final: 21h

Bloco Piranha Porra Loka



Travessa do Desterro, 7 - Pedra de Guaratiba

Concentração: 15h

Início: 18h

Final: 20h



Bloco Tchetchecheca



Rua Pernambuco, 175 - Engenho de Dentro

Concentração: 15h

Início: 16h

Final: 21h



Bloco Toca Rauuul



Praça Tiradentes - Centro

Concentração: 13h

Início: 15h

Final: 18h



Bloco Toma Uma Ilha de Paquetá



Praia da Moreninha em frente ao número 148 - Paquetá

Concentração: 18h

Início: 19h

Final: 22h



Bohemios da Pracinha e Vital



Rua Ourém, esquina com Rua Calmon - Curicica

Concentração: 14h

Início: 15h

Final: 22h



Buda da Barra



Avenida Lúcio Costa, 3636 - Barra da Tijuca

Concentração: 10h

Início: 12h30

Final: 15h



C. C. C. Dhel e os Cabras da Peste



Rua Carlos de Carvalho, 68, esquina com Rua Carlos Sampaio - Centro

Concentração e início: 14h

Final: 17h



Caldeirão do Coqueiro



Estrada dos Sete Riachos Lote 7, 399 - Santíssimo

Concentração: 20h

Início: 21h

Final: 0h



Charanga Talismã



Avenida Meriti, 18 - Vila Kosmos

Concentração: 7h

Início: 8h

Final: 13h



Cordão do Boitatá



Largo do Paço (Praça XV) - Centro

Concentração: 10h

Início: 11h

Final: 17h



Coroinha



Rua Barros de Alarcão, 260 - Pedra de Guaratiba

Concentração: 16h

Início: 17h

Final: 20h



Divinas Tretas



Praia do Flamengo, 340, Campo de terra batida do Aterro - Flamengo

Concentração: 8h

Início: 09h

Final: 12h



É tudo ou nada



Rua Marquês, 41 - Humaitá

Concentração: 10h

Início: 12h

Final: 16h



G.R Banda da Conceição



Praça Maj. Valo - Saúde

Concentração: 17h

Início: 18h

Final: 22h



G.R.B.C. Peru do Méier



Rua Manuela Barbosa, em frente ao número 12 - Méier

Concentração: 14h

Início: 17h

Final: 19h



G.R.B.C. Vermelho & Branco da Z-10



Praça São Pedro Nº1, Colônia Z-10, Zumbi - Ilha do Governador

Concentração: 9h

Início: 10h

Final: 15h

G.R.E.S Princesinha do Recreio



Avenida Lúcio Costa, 16410 - Recreio

Concentração: 13h

Início: 16h

Final: 18h

GRBC Arrastão da Barra de Guaratiba



Estrada da Vendinha, 741 - Barra de Guaratiba

Concentração: 12h

Início: 13h

Final: 18h

GRBC Cultural Zimbauê



Rua Magno Martins, 01, Freguesia - Ilha do Governador

Concentração e início: 16h

Final: 20h

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Badalo de Santa Teresa



Rua Monte Alegre, 306 - Santa Teresa

Concentração: 15h

Início: 16h

Final: 21h

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Arrastão da Barra de Guaratiba



Estrada da Vendinha, 3795 - Barra de Guaratiba

Concentração: 13h

Início: 14h

Final: 18h

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Mau Mau de Bangu



Rua Minuanos, 27 - Bangu

Concentração: 17h

Início: 19h

Final: 22h

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Piranhas da Senador Nabuco de Vila Isabel



Boulevard 28 de setembro, em frente a Igreja Nossa Senhora de Lourdes - Vila Isabel

Concentração: 16h

Início: 18h

Final: 22h



Laranjada Samba Clube



Praça Jardim Laranjeiras, Rua General Glicério 224 - Laranjeiras

Concentração: 08h

Início: 10h

Final: 14h



Marcha Nerd



Praça dos Cavalinhos - Tijuca

Concentração: 13h

Início: 14h

Final: 18h



Que Merda é Essa?



Rua Garcia D'Ávila, 173 - Ipanema

Concentração: 10h

Início: 14h

Final: 16h

Quer swingar vem pra cá



Praça Barão de Drummond, sem número - Vila Isabel

Concentração: 09h

Início: 14h

Final: 17h

Bloco Simpatia é quase Amor arrasta multidão pela orla de Ipanema em 2020 — Foto: Fernando Maia/ Riotur



Simpatia é Quase Amor



Rua Teixeira de Melo, entre Avenida Vieira Souto e Rua Prudente de Moraes - Ipanema

Concentração: 14h

Início: 16h

Final: 19h

Vou te pescar



Rua C Dois 13 - Padre Miguel

Concentração: 13h

Início: 14h

Final: 18h