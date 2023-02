Em seu primeiro desfile após ser mãe, Viviane Araújo brilha como rainha da Mancha Verde

Rio - Viviane Araújo fez seu primeiro desfile após se tornar mãe de Joaquim, no Grupo Especial de São Paulo, na madrugada deste domingo. A atriz de 47 anos reinou à frente da bateria da Mancha Verde, que apresentou o enredo "Oxente - Sou xaxado, sou Nordeste, sou Brasil".

A fantasia de Vivi recebeu o nome de "Asa Branca". A atriz já desfila pela escola há mais de 15 anos. No entanto, em 2022, ela não conseguiu desfilar na agremiação por conta da mudança de datas e o desfile coincidiu com o mesmo dia do Salgueiro, da qual ela também é rainha de bateria.

