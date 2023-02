Desfile do tradicional bloco Cordão do Bola Preta acontece neste sábado - Hudson Pontes/Riotur

Publicado 16/02/2023 10:20

Rio - Prepare a fantasia, o confete, a serpentina e a purpurina para cair na folia! É que o Carnaval começou e terá mais de 240 blocos na rua desta quinta-feira até a Quarta de Cinzas, em vários locais da cidade. E como todos sabem, é tudo no esquema 0800!

Entre as atrações desta quinta-feira estão o "Bloco dus Impussivi", no Centro, e "Cobra Sarada", em Laranjeiras. Na sexta, tem o "Carmelitas", em Santa Teresa, o "Senta que eu Empurro", no Catete, e o "Bloco Meia Dúzia de Gatos Pingados", em Bangu. No sábado, o tradicional "Cordão do Bola Preta" reúne uma verdadeira multidão no Centro da cidade. No mesmo dia, tem o "Amigos da Onça", no Flamengo, o "Multibloco", no Centro, "Empolga às 9h", em Copacabana, e "Banda de Ipanema", em Ipanema.

Domingo, os foliões vão se divertir no "Cordão do Boitatá", no Centro, no "Bangalafumenga", na Glória, e no "Simpatia é Quase Amor", em Ipanema. A animação continua na segunda-feira de Carnaval com o "Sargento Pimenta", no Flamengo, e o "Exagerado", no Centro.

Na terça-feira, Ludmilla promete empolgar a galera com o bloco 'Fervo da Lud', no Centro. No mesmo dia rola a "Orquestra Voadora", no Flamengo, e a "Banda das Saens Pena", na Tijuca. O Agytoê desfila na quarta-feira de cinzas, no Centro. Já o "Me Beija que eu sou cineasta" se apresenta na Gávea.



Ficou animado para já começar a brincar o Carnaval neste fim de semana? Então, confira o dia, horário e local de alguns blocos no quadro abaixo, faça sua programação e divirta-se!



Lista de blocos:

Quinta-feira:

Bloco dus Impussivi

Endereço: Avenida Chile, nº 65 - Centro

Concentração: 17h30

Início: 20h

Fim: 23h

Cobra Sarada

Endereço: Parque Guinle- Laranjeiras

Concentração: 17h

Início: 18h

Fim: 21h

Sexta-feira:



Bloco das Carmelitas

Endereço: Esquina de Ladeira de Santa Teresa com a rua Dias de Barros - Centro

Concentração: 13h

Início: 15h

Fim: 18h

Banda Bloco Confraria Boêmios da Lapa

Endereço: Rua Alcindo Guanabara, 15, Centro

Concentração: 15h

Início: 18h

Fim: 22h

Senta que eu empurro

Endereço: Largo do Machado - Catete

Concentração: 16h

Início: 18h

Fim: 22h

Abraço do Urso

Endereço: Estrada dos Sete Riachos, 339 - Santíssimo

Concentração: 16h

Início: 18h

Fim: 20h

Na Mão do Palhaço

Endereço: Largo São Camilo de Lelis, em frente a Avenida Edson Passos, 97, Usina - Alto da Boa Vista

Concentração: 16h

Início: 19h

Fim: 22h

Eu sou eu, Jacaré é Bicho D' água

Endereço: Rua Visconde de Abaeté, 139 - Vila Isabel

Concentração: 16h

Início: 17h

Fim: 22h

Bloco do Caramuela

Endereço: Praça Jardim do Méier - Méier

Concentração: 17h

Início: 18h

Fim: 22h



Escorrega mas não cai

Endereço: Rua Sacadura Cabral - Centro

Concentração: 17h

Início: 18h

Fim: 22h



Bloco Meia Dúzia de Gatos Pingados

Endereço: Avenida Cônego Vasconcelos, 30- Bangu

Concentração: 18h

Início: 20h

Fim: 21h



Embaixadores da Folia

Endereço: Avenida Nilo Peçanha, esquina com a Avenida Graça Aranha - Centro

Concentração: 18h

Início: 20h

Fim: 22h



Sábado:

Multibloco

Endereço: Avenida Henrique Valadares, 41 - Centro

Concentração: 7h

Início: 8h

Fim: 12h

Bloco Amigos da Onça

Endereço: Posto 3 da Praia do Flamengo - Flamengo

Concentração: 7h

Início: 8h

Fim: 13h

Cordão do Bola Preta

Endereço: Rua Primeiro de Março e Avenida Presidente Antônio Carlos

Concentração: 8h

Início: 9h

Fim: 13h

Empolga às 9h

Endereço: Avenida Atlântica, 4122 - Copacabana

Concentração: 9h

Início: 11h

Fim: 15h

Blocão da Barra

Endereço: Praça do Ó - Barra da Tijuca

Concentração: 9h

Início: 10h

Fim: 13h

Bloco do Tamanco

Endereço: Rua D, 17 - Padre Miguel

Concentração: 11h

Início: 14h

Fim: 17h

Na Pressão eu Vou

Endereço: Rua Coronel Augostinho, 142 - Campo Grande

Concentração: 11h

Início: 13h

Fim: 17h

Turma do Gato Futebol e Samba

Endereço: Rua Casemiro de Abreu, 05 - Pilares

Concentração: 12h

Início: 14h

Fim: 22h

Afoxé Filhos de Gandhy

Endereço: Praça da Harmonia, Saúde- Centro

Concentração: 14h

Início: 16h

Fim: 19h

Soul da Gema

Endereço: Avenida Brás de Pina, 1496 - Vila da Penha

Concentração: 14h

Início: 16h

Fim: 19h

Banda de Ipanema

Endereço: Rua Gomes Carneiro, 55 - Ipanema

Concentração: 16h

Início: 17h

Fim: 21h

Domingo:

Bloco Areia

Endereço: Avenida Delfim Moreira, 1051 (Posto 12) - Leblon

Concentração: 7h

Início: 10h

Fim: 13h

Bangalafumenga

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, altura do monumento aos pracinhas - Glória

Concentração: 9h

Início: 10h

Fim: 15h

Cordão do Boitatá

Endereço: Largo do Paço (Praça XV) - Centro

Concentração: 10h

Início: 11h

Fim: 17h

Quer Swingar vem pra cá

Endereço: Praça Barão de Drummond, s/nº - Vila Isabel

Concentração: 11h

Início: 14h

Fim: 17h

Bloco Toca Rauuul

Endereço: Praça Tiradentes - Centro

Concentração: 13h

Início: 15h

Fim: 18h

Marcha Nerd

Endereço: Praça dos Cavalinhos - Tijuca

Concentração: 13h

Início: 14h

Fim: 18h

Vou Te Pescar

Endereço: Rua C Dois, 13 - Padre Miguel

Concentração: 13h

Início: 16h

Fim: 18h



Simpatia é Quase Amor

Endereço: Rua Teixeira de Melo, entre a Avenida Vieira Souto e a Rua Prudente de Moraes - Ipanema

Concentração: 14h

Início: 16h

Fim: 19h

Bloco Xodó da Piedade

Endereço: Rua Silvana, 226 - Piedade

Concentração: 14h

Início: 15h

Fim: 20h

Bloco do Cidade Jardim

Endereço: Avenida Vice Pres. José Alencar, 7 - Curicica

Concentração: 16h

Início: 16h

Fim: 22h

Segunda-feira:

Bloco Exagerado

Endereço: Praça Tiradentes - Centro

Concentração: 8h

Início: 9h30

Fim: 13h

Sargento Pimenta

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 75 - Flamengo

Concentração: 8h

Início: 10h

Fim: 14h

Balança meu Catete

Endereço: Rua Serrão, 400, Zumbi - Catete

Concentração: 10h

Início: 11h30

Fim: 14h30

Dinossauros Nacionais

Endereço: Largo São Francisco de Paula, s/nº - Centro

Concentração:11h

Início: 12h

Fim: 16h



Bloco Seu Lagarto Mama de Campo Grande

Endereço: Rua Itápolis, 07 - Campo Grande7

Concentração: 14h

Início: 18h

Fim: 20h



Bloco das Divas

Endereço: Avenida Lúcio Costa, 16.360 - Recreio dos Bandeirantes

Concentração: 15h

Início: 16h

Fim: 21h

Vai Tomar no Azul

Endereço: Praça Rio Grande do Norte, s/nº - Engenho de Dentro

Concentração:16h

Início: 15h

Fim: 21h

Bloco Balanço do Pinto

Endereço: Rua Pinto de Figueiredo, 26 - Tijuca

Concentração: 16h

Início: 20h

Fim: 22h

Terça-feira:

Fervo da Lud

Endereço: Rua Primeiro de Março - Centro

Concentração: 7h

Início: 9h

Fim: 12h

Bloco das Carmelitas

Endereço: Largo do Curvelo

Concentração: 8h

Início: 10h

Fim: 14h

Bloco A Rocha da Gávea

Endereço: Praça Santos Dumont - Gávea

Concentração: 8h

Início: 9h

Fim: 13h

Bagunça Meu Coreto

Endereço: Praça São Salvador, 6 - Laranjeiras

Concentração: 9h

Início: 9h

Fim: 15h

Orquestra Voadora

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, s/nº - Pista central do Aterro do Flamengo, na altura do outeiro da Glória

Concentração: 13h

Início: 17h

Fim: 19h

Acadêmicos do Engenho de Dentro

Endereço: Rua Venâncio Ribeiro, 590 - Engenho de Dentro

Concentração: 16h

Início: 19h

Fim: 22h

Banda das Saens Pena

Endereço: Rua General Roca (em frente ao Banco do Brasil) - Tijuca

Concentração: 16h

Início: 19h

Fim: 22h

Banda de Ipanema

Endereço: Rua Gomes Carneiro, 55 - Ipanema

Concentração: 16h

Início: 17h

Fim: 21h

Bloco Cachorro Cansado

Endereço: Praça José de Alencar - Flamengo

Concentração: 16h

Início: 18h

Fim: 22h

Bagunçando o Coreto

Endereço: Rua Abaeté, 435 - Bangu

Concentração: 17h

Início: 20h

Fim: 22h

Bloco do Galho

Endereço: Rua Abílio Barreto - Guaratiba

Concentração: 16h

Início: 17h

Fim: 22h



Quarta-feira:

Agytoê

Endereço: Praça do Expedicionário - Avenida Presidente Antônio Carlos, s/ nº - Centro

Concentração: 6h

Início: 7h30

Fim: 13h

Me Beija que eu sou cineasta

Endereço: Rua Vice Governador Rúbens Berardo, 100 (Planetário da Gávea)

Concentração: 9h

Início: 9h

Fim: 16h

Cordão do Me Enterra na Quarta

Endereço: Rua Monte Alegre, 360 - Santa Teresa

Concentração: 15h

Início: 16h30

Fim: 21h

Planta na Mente

Endereço: Praça Cardeal Câmera, sob os Arcos da Lapa - Centro

Concentração: 14h20

Início: 16h20

Fim: 20h20

Batuque das Meninas

Endereço: Largo do Machado - Catete

Concentração: 16h

Início: 17h

Fim: 22h