Estrutura sendo montada para os desfiles dos grupos de acesso na Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura - Divulgação

Publicado 17/02/2023 17:20 | Atualizado 17/02/2023 17:23

Rio - A proibição de crianças e adolescentes nos desfiles das escolas de samba dos grupos de acesso , protocolada pela juíza Mônica Labuto Fragoso Machado, titular da 3ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Capital, será respeitada pela Prefeitura do Rio.

De acordo com a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), todas as determinações cabíveis ao cumprimento da normativa serão integralmente respeitadas. Na última terça-feira (14), a Justiça determinou a proibição dos desfiles das crianças e adolescentes pela Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura, na Zona Norte do Rio. A avenida fica próximo ao Morro do Fubá, onde vem acontecendo uma guerra entre traficantes e milicianos.

A decisão foi baseada em pareceres desfavoráveis do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Estado da Defesa Civil (Diretoria Geral de Diversões Públicas), devido ao fato de haver poucas ruas transversais no trecho de 400 metros do desfile da Avenida Ernani Cardoso, o que dificulta a saída das pessoas em caso de tiroteios. A Polícia Militar também deu um parecer desfavorável sobre o desfile.

Um ofício foi encaminhado aos representantes da Riotur e da Superliga - organizadora dos Desfiles das Escolas de Samba da Série Prata, Bronze e Grupo de Avaliação, comunicando que "não serão expedidos alvarás judiciais autorizando a participação de crianças e adolescentes no evento intitulado de 'Novo Carnaval da Intendente Magalhães 2023', com realização prevista para os dias 18 a 26 de fevereiro, na Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura."



A Riotur informou que está ciente da portaria emitida pelo Tribunal de Justiça, mas ressaltou que toda a parte operacional e de logística do Carnaval da Nova Intendente é de responsabilidade da Liga RJ.

"Por fim, reforçamos que a Prefeitura está alinhada com todos os órgãos públicos que fazem parte do evento, a fim de garantir a segurança do público, dos integrantes das escolas de samba, dos profissionais que atuam no evento e da população que mora ou passa pela região", diz a nota.

Mudança no local

Os desfiles do Grupo de Avaliação estão marcados para este domingo (19). As agremiações da Série Bronze entram na Nova Intendente nos dias 20 e 21. Já as 32 escolas da Série Prata entram na passarela nos dias 24 e 25, em busca de três vagas na Série Ouro para o carnaval de 2024, na Marquês de Sapucaí.

A mudança para a Avenida Ernani Cardoso aconteceu em janeiro deste ano. Anteriormente, os desfiles eram realizados na Estrada Intendente Magalhães. Segundo a Riotur, a alteração foi uma proposta das agremiações e faz parte de uma série de medidas para tornar o Carnaval mais democrático para a população.

A Nova Intendente terá estrutura semelhante a oferecida na Marquês de Sapucaí, de acordo com a empresa.



"Os desfiles vão acontecer apenas 250 metros a frente da estrutura anterior, o que dará mais mobilidade aos moradores que acessam o bairro utilizando o mergulhão. No trecho da Avenida Ernani Cardoso, onde ocorrerão os desfiles, a via é mais larga, sem canteiros divisórios e posicionada próxima a estabelecimentos comerciais", finalizou a Riotur.