Bloco das Carmelitas em Santa Teresa. - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 17/02/2023 18:59

Rio - "É tempo de alegria" no bloco Carmelitas, um dos mais tradicionais da cidade. Fundado em 1990, o bloco voltou às ruas de Santa Teresa, nesta sexta-feira (17), após dois anos, devido a pandemia de covid-19.

O Carnaval do Renascimento foi o tema escolhido para esse ano, "depois de quatro anos de trevas e da pandemia”, segundo o fundador e presidente do grupo, Alvanisio Damasceno. A concentração do bloco iniciou à partir das 13h desta sexta-feira (17), na esquina da Ladeira de Santa Teresa com a Rua Dias de Barros, em frente ao Bar do Serginho. A saída ocorreu às 15h, em direção ao Largo dos Guimarães, com previsão de dispersão por volta das 19h.



O Bloco das Carmelitas saiu pela primeira vez em 1990, para homenagear Laurinda Santos Lobo, moradora ilustre da região. O nome do bloco homenageia o Convento das Carmelitas, marco para ao surgimento do bairro. Os foliões criaram a lenda de que, todo ano, uma freira pula o muro do convento para curtir o Carnaval. Por isso é comum homens e mulheres vestirem hábitos de freira na cabeça.

Atualmente, o Carmelitas conta com cerca de 200 integrantes, e atrai em torno de 10 mil foliões a cada saída. O bloco busca, todos os anos, promover a união entre a população do asfalto e dos morros do bairro

O bloco volta às ruas na terça-feira de Carnaval (21). A concentração inicia às 8h no Largo do Curvelo, em Santa Teresa, seguindo a Rua Joaquim Murtinho até a esquina com a Travessa das Escadinhas, onde se dispersa por volta das 14h.