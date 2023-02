Acadêmicos do Grande Rio- Desfile na Marquês de Sapucaí, neste segundo dia do Grupo Especial neste sábado(23). Foto: Cleber Mendes/Agencia O Dia - Cleber Mendes/Agencia O Dia

Publicado 17/02/2023 17:13 | Atualizado 17/02/2023 17:14

Rio - O Carnaval já está aí e muitos cariocas e turistas devem curtir os desfiles das escolas de samba no Sambódromo do Rio. A festa na Sapucaí começa nesta sexta-feira (21) e vai até a próxima segunda (20), quando acontece o segundo dia de desfiles do Grupo Especial.



Para curtir a festa, é preciso estar com o ingresso em mãos. A abertura dos portões de cada setor acontece às 19h, o que permite que os mais adiantados consigam o melhor lugar. Os tickets valem apenas uma vez, então não é possível retornar.



Como funciona o acesso?



Os acessos ao setores do Sambódromo estão separados em dois lados, um com os números pares (2, 4, 6, 8, 10 e 12) e outro com os ímpares (1, 3, 5, 7, 9 e 11). O primeiro, fica na direita da passarela do samba, sentido Rua Frei Caneca.



Em ambos os lados, o transporte mais indicado é o metrô, que vai funcionar 24 horas durante os dias de desfile. O que muda é a estação em que o folião irá saltar. No caso dos setores pares, o mais indicado é saltar na estação Praça Onze e caminhar até a Sapucaí.



Do lado dos setores ímpares, que fica mais próximo do viaduto São Sebastião e ao edifício Balança Mas não Cai, a estação mais indicada é a Central. De lá, o indicado é caminhar até o sambódromo.

Também é possível chegar ao Sambódromo de táxi ou de ônibus municipais, mas é importante ficar atento a possíveis mudanças de trajeto causadas pelos bloqueios na região do Centro. A chegada de trem, para quem vem das Zonas Norte, Oeste do Rio, e da Baixada Fluminense do Rio, também é possível e o desembarque será na Central.



O que pode e o que não pode?



Algumas regras foram alteradas do ano passado para esse. O passaporte vacinal, que era obrigatório em 2022, não é mais cobrado no acesso à Sapucaí. Confira a lista completa do que pode e o que não pode no interior do Sambódromo.

Segundo os organizadores, não é permitido entrar com objetos cortantes, como garrafas de vidro, latas de alumínio, sinalizadores e fogos de artificio, objetos cortantes e armas de fogo. O uso de isopores e outros objetos que possam ser usados no armazenamento de bebidas também são proibidos.



Assim como o acesso de crianças com menos de cinco anos de idade é proibido. Já no caso de crianças e adolescentes entre 5 e 16 anos, é obrigatório que o menor esteja acompanhado por um responsável.



Ainda de acordo com os organizadores, a entrada com bebidas em garrafas plásticas com até 500 ml é liberada, assim como o acesso com biscoitos, frutas, salgados e sanduíches. Contudo, o número é limitado a duas unidades de cada item de bebida ou alimentação por pessoa.



Segundo a RioTur, com o clima quente, é possível que pancadas de chuva aconteçam, então é indicado que o carioca ou turista tenha a sua capa de chuva. Vale destacar que a entrada de guarda-chuva é proibida na Sapucaí.