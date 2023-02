Gardênia Cavalcanti foi convidada para retornar à Sapucaí como musa da Grande Rio no Carnaval 2023 - Divulgação

Publicado 17/02/2023 16:07 | Atualizado 17/02/2023 16:13

Rio - Gardênia Cavalcanti já tem data para retornar aos desfiles de Carnaval da Marquês de Sapucaí. Afastada do Sambódromo desde 2014, a apresentadora foi convidada para ser musa da Acadêmicos do Grande Rio e vai cruzar a Avenida com a agremiação pela terceira vez. Com o enredo "Ô, Zeca, o pagode onde é que é?" , em homenagem a Zeca Pagodinho, a escola é a segunda a desfilar no domingo (19), entre 23h e 23h10.

"Eu tenho consciência da enorme responsabilidade em representar a Grande Rio. Já desfilei pela escola duas vezes em carros alegóricos. Mas dessa vez, como musa, vai ser incrível", declara a famosa. "Eu amo estar com pessoas e essa oportunidade mais próxima do barracão e da comunidade é maravilhosa. Conhecer essas histórias, essa rotina com eles nos ensaios técnicos, para mim essa é a verdadeira essência do carnaval carioca. É uma troca de energia e carinho. Estar presente na retomada dessa grande festa é um grande privilégio", completa Gardênia, que virá à frente do carro "Cacique de Ramos".

Compositor do samba-enredo que a Grande Rio levará para a Sapucaí, Arlindinho Cruz comenta a participação da apresentadora no desfile. "Ano passado, tivemos uma samba muito popular, mas esse ano é ainda mais popular e vem com mais força. O Zeca é um padrinho que eu tenho no samba, uma pessoa muito alegre e muito forte. E a Gardênia tem essa alma de Zeca também. Ela tem sorriso, leveza, alegria, amor ao samba. Ela troca energia com a comunidade e as pessoas adoram ela", conta ele, que compôs o samba junto com Igor Maia, Diogo Nogueira, Myncal, Mingauzinho e Gustavo Clarão.

Neste ano, a escola de Duque de Caxias chega para defender seu primeiro título, conquistado em 2022 com o enredo "Fala, Majeté! Sete chaves de Exu". "A Gardênia já é nossa! Uma pessoa linda, maravilhosa. Ela recebeu o convite do nosso presidente de honra, Jayder Soares, e já se entrosou com a comunidade e vai chegar firme e forte, junto com toda a escola. Vai ajudar a gente a arrematar esse bicampeonato", afirma Milton Perácio, presidente da Grande Rio.