O Rei da Cocada: Zeca Pagodinho é o grande homenageado no enredo da campeã Grande Rio - Divulgação

O Rei da Cocada: Zeca Pagodinho é o grande homenageado no enredo da campeã Grande RioDivulgação

Publicado 15/02/2023 10:50 | Atualizado 15/02/2023 12:22

Rio - "Ô, Zeca, o pagode onde é que é?". De acordo com o título do enredo da Grande Rio, ele vai ser lá na Passarela do Samba. Após ganhar o tão sonhado primeiro troféu, a tricolor de Caxias já está com sede de gritar, com um copo de cerveja na mão, o bicampeonato escrito em uma faixa amarela, com a homenagem ao mestre Zeca Pagodinho. A escola é a segunda a desfilar no domingo (19), entre 23h e 23h10.

fotogaleria

O enredo se aventura no estilo do artista que, segundo relata o carnavalesco Leonardo Bora, ainda nos anos 80 era chamado de Noel Rosa do Irajá, que, assim como o poeta da Vila, tinha forte ligação com o território e era um cronista do cotidiano. A característica de andarilho musical permite pensar, a partir de cada lugar, os subúrbios do Rio, a Baixada, o modo de vida do samba, seu espírito inconfundível de um filho dessa terra; um quase "Zeca way of life", como diz o enredo. Ou um "Deixa a vida me levar", como o próprio homenageado cantou e canta até hoje.

"Será uma obra bastante metalinguística, sobre viver e fazer o gênero musical", detalha Bora, autor do enredo com o parceiro Gabriel Haddad.



A escola faz quase que uma ode ao Carnaval e ao Rio, por assim dizer. Uma celebração ao samba, a folia que retorna a fevereiro, sua data costumeira. Assim como festeja também a memória de todas as escola de samba.

"Vai ter nossa saudação à Portela, a mais jovem reverenciando a mais antiga”, comenta o carnavalesco.

Zeca, como se sabe, é torcedor declarado da azul e branco de Oswaldo Cruz. No samba, também nota-se referências à carreira do cantor, como o Cacique de Ramos, berço de muitos bambas do samba carioca, como também a madrinha Beth Carvalho, responsável direta no início do trabalho do artista.

Buscando alcançar um feito que não é visto desde 2007/2008, a Grande Rio vai com tudo em nome do segundo caneco consecutivo. Após o enredo histórico sobre Exu, a agremiação quer repetir a dose com um trabalho, segundo eles, muito pé no chão voltado para a base da escola.

"Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente quer que o Zeca seja muito diferente do Exu, mas tão potente quanto", crava Bora.

Cante com a Grande Rio

Compositores: Gustavo Clarão, Arlindinho Cruz, Jr. Fraga, Claudio Mattos, Thiago Meiners e Igor Leal

Intérprete: Evandro Malandro

“Ô, Zeca, tu tá morando ondé?”

Saí com meu povo a te procurar…

Botei minha cerva na encruzilhada

Pra moça da saia rodada e pro “ôme” da capa

Cadê você?

É alvorada do seu padroeiro

Pra agradecer

Ao mensageiro de São Jorge Guerreiro

Tem patuá pra proteger

E tem mandinga no Velho Engenho

Quem tem um santo poderoso que é Ogum?

Eu tenho!



Nas bandas do Irajá, gelada no botequim

Assim vou vadiar até no gurufim

Se tem patota, Ibeji e ajeum

Salve Cosme e Damião, Doum!



Ê que bela quitanda, quitandinha de Erê!

Seu balancê

Tem quitandinha de Erê!



Passei procurando na feira

Em Del Castilho e na Tamarineira

E na gafieira, boêmios, malandros

Pelos sete lados eu vou te cercando

Jessé! Jessé!

Fiz um pagode pra Madrinha, salve ela!

Saudei a voz da Velha Guarda da Portela

E lá na roça vi florir um Carnaval…

Zeca!

Levante o copo para o povo brasileiro

Te encontrei nesse terreiro

Xerém é o seu quintal!



Deixa a vida me levar

Onde o samba tem valor…

Meu candiá

Encandeou!

Sou Grande Rio carregado de axé

Minha gira girou na fé

Ficha Técnica

Enredo 2023: "Ô Zeca, o pagode onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar!"

Carnavalescos: Leonardo Bora e Gabriel Haddad

Diretor de Carnaval: Thiago Monteiro

Intérpretes: Evandro Malandro

Mestre de Bateria: Fafá Machado

Rainha de Bateria: Paolla Oliveira

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Daniel Werneck e Taciana Couto

Comissão de Frente: Hélio e Beth Bejani