Ivete surpreende fãs e dirige com janelas abertas pelas ruas de SalvadorRepresentação Internet

Publicado 18/02/2023 22:01 | Atualizado 18/02/2023 22:13

Rio - Ivete Sangalo se apresentou no circuito de Carnaval de Salvador neste sábado (18), e aproveitou a oportunidade para surpreender seus fãs no caminho para o evento. A cantora foi dirigindo até o show e abriu a janela do carro, e brincou com quem encontrava na rua.

