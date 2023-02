Dani Calabresa é furtada durante Carnaval de Salvador - Reprodução de vídeo / Instagram

Dani Calabresa é furtada durante Carnaval de SalvadorReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 18/02/2023 15:01

Rio - Dani Calabresa, de 41 anos, teve o celular furtado enquanto curtia o bloco de Anitta, no circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador, nesta sexta-feira. Apesar da situação, a loira não se deixou abalar e continuou aproveitando a folia baiana. Para mostrar tudo para os fãs em tempo real, a apresentadora usou o Instagram do marido, o empresário Richard Neuman.

fotogaleria

Em um dos vídeos publicados na rede social do amado, Dani se pronunciou sobre o furto. "É isso. Eu estou abaladíssima, mas também estou muito feliz. Eu fui furtada, mas é Carnaval", comentou.

Em um momento de seu bloco, Anitta, inclusive, surpreendeu ao ajudar a identificar um ladrão entre eles. Ao notar a situação, ela imediatamente parou a música, descreveu o homem e pediu para ele devolvesse os pertences de outra pessoa. "Olha o amigo aqui roubando a bolsa do amigo, olha aí. Blusa xadrez, pega ele, pega ele", disse: "Blusa listrada, branca com vermelha, pegando a pochete do amigo ali na frente, pode pegar, devolve", completou.