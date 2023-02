Anitta usa look inspirado em Cabocla Jurema - Julia Bandeira/ Divulgação

Publicado 18/02/2023 21:41

Rio - Após comandar seu bloco em Salvador, Anitta, de 29 anos, se apresenta em Recife, na festa Carvalheira na Ladeira, neste sábado de Carnaval, e promete não deixar nenhum folião parado. Para a ocasião, a Poderosa apostou em uma roupa inspirada por Cabocla Jurema – entidade espiritual cultuada na umbanda-, como forma de homenagear a religiosidade afro-brasileira.

"Esse look em homenagem à Jurema me enche de orgulho, porque a história dela fala muito sobre força. Sempre sonhei em homenageá-la de alguma forma. Fazer isso no Carnaval é muito especial para mim!", comenta Anitta, que compartilhou imagens de seu figurino no Instagram.

Anônimos e famosos aprovaram a produção e elogiaram a cantora. "Que linda", disse Lexa. "Ai que coisa mais linda essa roupa. Linda", reagiu Juliana Paes. "Muito linda", afirmou Maisa Silva.