Gabi Martins posta vídeo sambando e dá prévia de desfile na Sapucaí como musa da Vila IsabelReprodução/Instagram

Publicado 18/02/2023 15:00

Rio - Gabi Martins está se preparando para desfilar como musa da Unidos de Vila Isabel pela segunda vez. Neste sábado, a cantora e ex-BBB publicou um vídeo dando uma prévia do samba que pretende mostrar na Marquês de Sapucaí com a escola, que será a terceira agremiação a passar pelo Sambódromo na segunda-feira, dia 20.

"Ansiosa pra viver mais essa experiência maravilhosa. Tô chegando, Sapucaí", escreveu a artista, na legenda da publicação feita no Instagram. No vídeo, a loira surge com os cabelos alongados e vestindo um conjunto de top e minissaia coloridos, além de abusar no brilho.

Recentemente, Gabi Martins mostrou as aulas de samba que tem feito para o Carnaval deste ano, depois de ser criticada, em 2022, pela falta de habilidade com o ritmo. "Persistência. Não importam as dificuldades e as críticas.. Foque e não pare! Dê o seu melhor", refletiu a cantora.

Em 2023, a Vila Isabel pretende levar para a Sapucaí toda a poesia das festividades de cunho religioso, que mobilizam a população brasileira todos os anos, através do enredo "Nesta festa, eu levo fé", assinado pelo carnavalesco Paulo Barros.