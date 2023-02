Anitta curte Carnaval de rua em Salvador sem ser reconhecida - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 18/02/2023 14:37

Rio - Anitta, de 29 anos, curtiu pra valer o Carnaval de Salvador após comandar seu bloco nesta sexta-feira. Com um look bem simples - de máscara, boné, abadá e bermuda masculina-, a cantora se divertiu nas ruas da cidade com outros foliões sem ser reconhecida. A Poderosa compartilhou uma série de vídeos em que ela aparece dançando, sendo revistada por policiais e até comendo um milho cozido sem ser abordada por nenhum fã.

Os internautas, claro, reagiram a situação através das redes sociais. "Anitta disfarçada no meio da rua em Salvador. Eu amo essa mulher cara", disse um. "Não tô aguentando com a Anitta disfarçada de 'boyzin' no bloco", comentou outro.

Confira:

Não tô aguentando com a Anitta disfarçada de boyzin no bloco KKKKKKKKKKKKKpic.twitter.com/EQ0Perx9db — Demon (@mamacitaanitta) February 18, 2023

morrendo com anitta disfarçada pra poder curtir o carnaval KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK eu amo essa mulher pic.twitter.com/HoKNEKLbBq — aly (@stranwberryes) February 18, 2023

anitta disfarçada pra curtir o carnaval foi o melhor vídeo que eu vi hoje

pic.twitter.com/LGP2cFXPR9 — Yuri Gabe (@yurigabex) February 18, 2023

a anitta disfarçada na pipoca em salvador kkkkkkkk pic.twitter.com/KKptRqTTV2 — matheus (@whomath) February 18, 2023

E por falar na artista, ela protagonizou um momento divertido durante seu bloco no circuito Dodô (Barra-Ondina) ao dar uma "cantada" no prefeito da cidade, Bruno Reis. Em cima do trio, Anitta interagiu com o político e um amigo dele. "Olha o prefeito da cidade, gente, que chique. Olha o bofe gato que está atrás dele ali. Que delícia, o prefeito e o amigo", disparou a cantora.