Juliette e Pabllo Vittar no Galo da Madrugada, em Recife, neste sábado - Reprodução/Instagram

Juliette e Pabllo Vittar no Galo da Madrugada, em Recife, neste sábadoReprodução/Instagram

Publicado 18/02/2023 13:10

Rio - Juliette Freire participa do Galo da Madrugada, em Recife, neste sábado, acompanhada por artistas como Pabllo Vittar, Luiza Possi e Gaby Amarantos. A campeã do "BBB 21" se juntou à folia por volta das 11h, quando chegou no camarote do que é considerado o maior bloco de Carnaval do mundo. Os atores Silvero Pereira e Armando Babaioff também marcaram presença na festa, assim como o cantor Mateus Carrilho.

fotogaleria

Nos Stories do Instagram, Juliette mostrou um pouco do cortejo, que retorna para sua primeira edição desde 2020, após a pandemia da covid-19. Paraibana, a cantora foi convidada por Romero Ferro para se apresentar no bloco, além de cantar um dueto com Chico César na festa que também teve Fafá de Belém e Maria Gadú entre as atrações.

Quem também curte o Carnaval do Recife é Fátima Bernardes, que viajou com o namorado, Túlio Gadêlha, para a folia. Em vídeo compartilhado pelo deputado federal, a apresentadora surge arriscando alguns passos de frevo durante a abertura da festa, no Marco Zero. A jornalista contou em suas redes sociais que esta é a primeira vez que aproveita a folga em terras pernambucanas, e prometeu que o casal usará "várias fantasias" ao longo da celebração.

Confira: