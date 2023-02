Ivete Sangalo toca percussão ao lado do filho durante o Bloco Coruja - Reprodução de vídeo / Instagram

Ivete Sangalo toca percussão ao lado do filho durante o Bloco CorujaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 18/02/2023 17:57 | Atualizado 18/02/2023 18:09

Rio - Ivete Sangalo segue animando os foliões em Salvador. Neste sábado de Carnaval, a cantora comanda o Bloco Coruja, no circuito Dodô (Barra-Ondina), e, em cima do trio elétrico, protagonizou um momento pra lá de especial ao lado do filho, Marcelo, de 13 anos: os dois tocaram percussão juntos e deram um verdadeiro show. Um vídeo do momento foi compartilhado através do Instagram da artista.

"A gente junto é muito onda!", comemorou Ivete, que também é mamãe das gêmeas, Helena e Marina, de 5 anos, frutos de seu casamento com Daniel Cady. Vários famosos reagiram à publicação através dos comentários. "Acho linda a relação de vocês", opinou Lexa. "Quem amor", disse Isis Valverde. "Lindos", afirmou Gisele Bündchen. "O coração bate junto! Coisa mais linda!", destacou Claudia Leitte.