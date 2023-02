Gloria Groove comanda bloco em São Paulo - enilson Santos e João Dias/ AgNews

Gloria Groove comanda bloco em São Pauloenilson Santos e João Dias/ AgNews

Publicado 18/02/2023 20:30

Rio - Gloria Groove, de 28 anos, precisou encerrar o 'Bloco das Gloriosas', em São Paulo, antes do previsto, neste sábado, após uma série de problemas. O desfile começou com mais de uma hora de atraso devido às fortes chuvas da cidade, houve superlotação, tumultos e até foliões passando mal. Sendo assim, a Polícia Militar pediu o encerramento da apresentação por uma questão de segurança. A drag queen acatou a solicitação.

fotogaleria

Em cima do trio, Gloria comentou a decisão de se despedir do público mais cedo e ainda fez um alerta aos fãs. "Vamos encerrar por questão de segurança. Que a gente continue se encontrando nesse verão, nesse ano e nos próximos carnavais. Então, por favor, muito cuidado quando saírem, ao esvaziarem aqui as ruas, cuidado com os pertences de vocês, fiquem perto dos seus amigos. Eu agradeço sempre, mais uma vez, pela oportunidade de realizar o meu sonho", afirmou.