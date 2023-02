Fátima Bernardes curte o Carnaval de Recife - Reprodução do Instagram

Publicado 18/02/2023 18:44

Rio - Fátima Bernardes, de 60 anos, curtiu pela primeira vez a abertura do Carnaval de Recife, em Pernambuco, na noite desta sexta-feira. Acompanhada do namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha, a apresentadora conferiu as apresentações de Caetano Veloso, Alceu Valença, Duda Beat, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo no Marco Zero. Na ocasião, ela, que arrasou na fantasia, dançou muito e tietou os amigos famosos.

"Começou! Minha primeira vez no Marco Zero. Bom demais!", escreveu a jornalista na legenda de um vídeo, onde mostra os melhores momentos do evento, publicado em seu Instagram, neste sábado.







Túlio Gadêlha também mostrou a animação de Fátima em suas redes sociais. Em um dos vídeos, ela aparece dançando frevo. "Olha quem tá aqui no Recife, frevando, na abertura do nosso Carnaval".

