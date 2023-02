Banda de Ipanema homenageia profissionais de saúde em seu 57º desfile no Carnaval do Rio de Janeiro - Reprodução / TV Globo

Banda de Ipanema homenageia profissionais de saúde em seu 57º desfile no Carnaval do Rio de JaneiroReprodução / TV Globo

Publicado 18/02/2023 21:03 | Atualizado 18/02/2023 21:59

Rio – A tradicional Banda de Ipanema, Patrimônio Cultural Carioca e tombado como primeiro bem imaterial da cidade do Rio e que coloca o bloco na rua desde 1965, voltou a desfilar neste sábado de carnaval (18) depois de dois anos. E em seu retorno triunfante às ruas, uma homenagem mais do que merecida. Aos profissionais da saúde que combateram a pandemia da Covid-19.

Em um carro aberto estavam Margareth Dalcomo, pneumologista e membro da Academia Nacional de Medicina, Roberto Medronho, médico epidemiologista, e Mônica Armada, presidente do sindicato dos enfermeiros do Rio, figuras importantes no combate à covid.

"É como se eu estivesse fazendo um teste para alguma coisa (...) Isso é o Rio de Janeiro, é o que o Rio de Janeiro merece, é o que a nossa gente merece", disse Dalcomo, que ainda fez questão de frisar o início do calendário de vacinação contra a Covid deste ano: "Do dia 27 (de fevereiro) em diante vamos imunizar com a vacina bivalente".

"Nós vencemos, a ciência venceu, a vacina venceu e nós hoje vamos celebrar, com todo amor que nós temos", completou Medronho.

fotogaleria

Em 2022, mesmo com a volta do desfile das escolas de samba, programado excepcionalmente para abril, a Banda de Ipanema se recusou a ir às ruas por entender que a população ainda corria riscos e que a pandemia ainda não estava controlada.