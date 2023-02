Marcelo Adnet desfilou na comissão de frente da São Clemente - Foto: Daniel Pinheiro/AgNews

Rio - Marcelo Adnet assumiu nova função na São Clemente. Integrante do elenco da novela "Mar do Sertão", o ator e humorista, que desfilou como destaque em 2020 e assinou o samba da agremiação por duas vezes, em 2020 e 2023, deu vida a Dom Clemente na comissão de frente. Com o enredo "O Achamento do Velho Mundo", a escola de Botafogo encerrou a primeira noite de desfiles da Série Ouro, na madrugada deste sábado, na Sapucaí.

Ainda no início da Passarela, em frente ao Setor 1, Adnet comentou o nervosismo com a responsabilidade de abrir o desfile. "Esse desafio é o maior pra mim até agora. Coreografia, apresentação direta para os jurados…Carnaval é uma academia, com um monte de gênios. É o maior aprendizado que eu já tive aqui. Se sentir um iniciante é uma chave para estar sempre motivado, feliz e vivo", contou.

Amante declarado da folia, o ator falou, ainda, sobre a dedicação dos componentes. "Por ser torcedor da São Clemente, eu sinto essa responsabilidade. O samba precisa do amor das pessoas. Se não tiver amor e tesão, não tem escola de samba", afirmou.

Desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira, o enredo proporcionou um desfile bem-humorado, leve e bastante colorido.

