Anitta se inspira em Joana D’Arc no look que vestiu para bloco em Salvador, na BahiaDivulgação/Julia Bandeira

Publicado 18/02/2023 09:47

Rio - A cantora Anitta divertiu os foliões que estavam em seu trio elétrico, em Salvador, ao dar uma "cantada" no prefeito da cidade, Bruno Reis. Em cima do trio, a cantora interagiu com o político e um amigo dele.

"Olha o prefeito da cidade, gente, que chique. Olha o bofe gato que está atrás dele ali. Que delícia, o prefeito e o amigo", disparou a cantora. Bruno Reis aproveitou a interação com Anitta para provacar a mulher e a marcou no vídeo em que Anitta faz os elogios. "Corre aqui, Beca Cardoso", escreveu.