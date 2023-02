Foliões vão ao Saara para comprar as fantasias de última hora. Foto: Pedro Ivo/ Agência O Dia - Pedro Ivo/Agência O Dia

Foliões vão ao Saara para comprar as fantasias de última hora. Foto: Pedro Ivo/ Agência O DiaPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 17/02/2023 17:24

Rio – Muitos foliões ainda preparam a fantasia para cair no Carnaval. Oficialmente, a festa momesca começa nesta sexta-feira (17) e vai até quarta-feira de cinzas (22), mas parece que muitas pessoas decidiram, de última hora, abrir espaço para personagens e deixar se levar pelos blocos da cidade.

Lucas Gentil, de 26 anos e morador de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, resolveu engatar no Carnaval do Rio apenas na última quarta-feira (15). Pois com a decisão, foi hoje correr atrás de uma fantasia no Saara, considerado o maior comércio a céu aberto do estado Rio e que fica no Centro da capital.

"Ficou em cima da hora, mas ainda consegui garantir a roupa de marinheiro que eu queria", disse Lucas. E por que de marinheiro? "Porque é preciso navegar de vez em quando", completou aos risos. "Com certeza irei me divertir muito", finalizou.

O estudante de ciências contábeis contou que deu vontade de vir para o Rio e pular carnaval na capital, "pois é muito divertido e animado. É o melhor que tem".

Também com a programação carnavalesca decidida na mesma semana da festa, a professora de Educação Física Bruna Sabino, de 40 anos, enfrentou a movimentação do comércio do Saara, nesta sexta-feira (17), para compor os seus looks e os da filha Anna Clara, de 6 anos.

Bruna sairá com o acessório de cabeça escrito "Oi, Sumida" e um body de Mulher Maravilha, enquanto Anna Clara irá se fantasiará de borboleta, com asas e saia coloridas. As duas vão juntas para o bloco Bangalafumenga, no Aterro do Flamengo, na Zona Sul.

"Espero um carnaval de muita alegria e diversão para todos e menos violência na nossa cidade", torceu Bruna.

Vestidos à caráter ou não, com roupas compradas com antecedência ou de última hora, que todos tenham a oportunidade de entrar na magia da folia de rua.