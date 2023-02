Superliga divulga ocupação dos novos espaços na "Nova Intendente" - Divulgação

16/02/2023



Rio - A Superliga Carnavalesca informou que vai recorrer da decisão da 3ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Capital em proibir que crianças e adolescentes desfilem nas escolas de samba das divisões do acesso por conta do risco de balas perdidas no novo local escolhido para ser palco dos desfiles. A Superliga rebateu o argumento da falta de segurança usado pela juíza Mônica Labuto Fragoso Machado para determinar a proibição.

Os desfiles, que antes eram realizados na Estrada Intendente Magalhães, agora serão na Avenida Ernani Cardoso, próximo ao Morro do Fubá, em Campinho, na Zona Norte, onde vem acontecendo uma guerra entre traficantes e milicianos.

"A ordem da Juíza, que se baseia em um parecer do Comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, vai contra o discurso do Secretário da Polícia Militar que em recente coletiva de imprensa alegou que todo o planejamento de segurança para o carnaval da Nova Intendente já estava traçado, inclusive com a ocupação das duas comunidades que são próximas à avenida Ernani Cardoso. Inclusive com falas do Governador do Estado do Rio de Janeiro que teríamos o carnaval mais seguro da história do Estado do Rio. Como a Polícia Militar não possui um planejamento de segurança para um evento planejado há meses, inclusive com reuniões semanais que contou com a presença de representantes do 9º Batalhão da Polícia Militar?", questionou.

Ainda segundo a entidade que organiza os desfiles da Intendente Magalhães, a decisão afeta os sonhos e expectativas de centenas de crianças e adolescentes que estavam aguardando para desfilar. "Muitos desses pequenos não possuem momentos de lazer e alegria e têm no carnaval esses escapes do dia a dia. Milhares de jovens que ensaiaram ao longo do ano, muitos que já receberam até a fantasia do desfile. Como falar que não poderão mais desfilar? O menor que é passista, ritmista, mestre-sala, porta-bandeira, o futuro do nosso samba. A certeza de que eles não deixarão o samba morrer. Como estar fora do maior espetáculo da terra às vésperas do grande dia?", voltou a indagar a entidade.

A expectativa de público para o "Novo Carnaval da Intendente Magalhães", como passou a ser chamado pela Superliga, é de pouco mais de 4 mil pessoas por dia.

Desfiles

Os desfiles do Grupo de Avaliação estão marcados para o dia 19 de fevereiro. As agremiações da Série Bronze entram na Nova Intendente nos dias 20 e 21. Já as 32 escolas da Série Prata entram na passarela nos dias 24 e 25, em busca de três vagas na Série Ouro para o carnaval de 2024, na Marquês de Sapucaí.