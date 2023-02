Eduardo não aceitava o fim do relacionamento com a ex-companheira - WhatsApp O DIA

Publicado 16/02/2023 19:09 | Atualizado 16/02/2023 21:03

Rio - Policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) prenderam, nesta quinta-feira (16), Eduardo Mota Lima, por descumprir uma medida protetiva contra sua ex-companheira, no bairro de Nova Cidade, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com as investigações, anteriormente, o suspeito teria atacado e ferido a vítima com um caco de vidro. Eduardo não aceitava o fim do relacionamento e tinha vários registros de violência de gênero.

Após a agressão, a ex denunciou o caso à Deam e conseguiu uma medida protetiva de urgência. Apesar da ordem judicial para manter distância, Eduardo continuou perturbando e ameaçando a vítima.

Devido ao descumprimento da ordem, agentes da especializada e uma equipe da 22ª DP (Penha) prenderam o suspeito, que não ofereceu resistência. Após o cumprimento do mandado, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.